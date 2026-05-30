La genialidad de Jane Marques impulsa al Rodiles (1-5) en el inicio del play-off para subir a la élite del fútbol sala

El Gaitero Rodiles buscaba en Zaragoza un buen resultado que refrendar en casa en el partido de vuelta, y lo que encontró fue una goleada que le acerca muchísimo a la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera División femenina, la élite del fútbol sala. El equipo maliayés hizo un partido redondo frente a un rival peligroso como es el Entrerríos Automatización, nombre comercial con el que juega el Colo Colo (1-5), con gran protagonismo para su estrella, la brasileña Jane Marques.

Pronto se le pusieron las cosas de cara para el Rodiles, que marcó en el minuto tres por medio de Angela Guimarães. En el nueve golpeó de nuevo, gracias a Nicole Simonetti. Era el premio a un equipo valiente, muy presionante arriba para evitar la salida de las locales y que encontraba jugadoras entre líneas para progresar frente al empuje del equipo maño. Con 0-2 se llegó al descanso, con los dos equipos tocados por el tremendo calor en un partido muy físico.

En la segunda parte emergió Jane Marques, la jugadora determinante de El Gaitero Rodiles. Apenas reanudado el partido, Jane robó un balón y marcó desde fuera del área para hacer el 0-3. A renglón seguido, los árbitros castigaron a la escuadra asturiana con un penalti que transformó Sara González. Le siguieron los minutos de más agobio para el Rodiles, que se cargó de faltas y sufrió un doble penalti que el equipo local lanzó fuera. Cuando más tensa estaba la situación, con el temor a defender duro por haber excedido el cupo de faltas, apareció de nuevo la genialidad de Jane, que robó de nuevo un balón que clavó en la red desde fuera del área. El cuarto tanto desarmó al Entrerríos Automatización, que recibió el quinto poco después por medio de Dani Machado. El intento final del Colo Colo, quitando a la portera para situar una jugadora más en ataque, fue bien respondido por el Rodiles, al que le valdría hasta perder 1-5, tras la prórroga, en el encuentro de vuelta. El premio, una eliminatoria final por el ascenso a la élite.