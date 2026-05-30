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Las Mater del rugby asturiano, en Llanera antes de cerrar el curso en la playa

Jugadoras de Osas de Oviedo, Madreñes de Gijón, Chousans de Avilés y Aquellarres de Llaner, los cuatro equipos Mater que hay en Asturias, formados por madres de jugadores o delegadas de los equipos inferiores, tendrán presencia hoy en el VII Torneo Intercantábrico que tendrá lugar en La Morgal, organizado por el All Rugby Llanera. Será el penúltimo baile esta campaña de las madres, que tienen previsto cerrar la temporada en el I Torneo Mater Playa de Gijón (ParochesBeach Festival).

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