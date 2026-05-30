Medio siglo de cantera en el Juventud Estadio: el club en el que se formaron Juan Mata, José Alberto o la internacional María Méndez

Juan Mata, Luis García, Iván Ania, Samu Baños, María Méndez, José Alberto… La cantera del Juventud Estadio lleva décadas siendo una fuente inagotable de talento para el fútbol asturiano. El club, un clásico de Oviedo y un referente a nivel formativo en todo el Principado, cumple ni más ni menos que 50 años el próximo 12 de junio. Y lo hace luciendo músculo, con más de 450 niños en sus filas y el deseo de seguir creciendo día a día. "Lograr esto significa mucho porque he pasado por todas las etapas. Este club tiene un arraigo especial", confiesa David Álvarez, presidente de la entidad y conocido por todos en El Cristo como Risi.

Los orígenes del Juventud Estadio

El Juventud Estadio tiene sus orígenes en 1976. En aquel entonces se llamaba Estadio de la Juventud CF, pero una década después, con la entrada de una nueva reglamentación deportiva en el Principado, se fusionó con la Juventud Asturiana, pasando a denominarse como en la actualidad. Los principales veteranos aún con vida apuntan a dos nombres clave en su fundación: José Ramón Iglesias "Monchu" y Luis Salinas. El primero fue entrenador y coordinador durante los primeros pasos y el segundo vicepresidente, aunque más tarde dirigiría la entidad. "Monchu tenía a todos los niños de Asturias controlados, era una pasada", reconoce Luis Ania, tío de Iván y vinculado al Estadio desde la década de los 80. Mientras que Ignacio Valdés, más de 30 años ligado a la entidad, destaca lo trabajador que era Salinas y el buen momento que vivía el club. "Llevaban muy bien al equipo, fue una época muy buena y consiguieron muchos ascensos de categoría", subraya.

De izquierda a derecha, Ramón Estrada, Adrián Guerrero, David Martínez ‘Risi’, Luis Ania, Ignacio Valdés, Jesús Jiménez y Pedro Díaz, directivos del Juventud Estadio. / Luisma Murias

Luis Ania, una vida ligada al club

Luis Ania llegó al club en 1980, tan solo cuatro años después de su fundación, y se salió de la directiva el año pasado porque ya no puede ayudar tanto como antes. "Solo puedo ir los sábados", lamenta. Nombrado vicepresidente honorífico del club, Ania pasó por todas las parcelas del club: entrenador, delegado, directivo… "Yo no era de oficina, era de campo, muchas veces tuve que pintar el campo", recuerda.

Durante su etapa en los banquillos, a Ania le tocó dirigir en categorías inferiores a una de las mejores camadas de futbolistas que pasaron por el Estadio, ¡incluso entrenando a su sobrino Iván y a su hijo Dani! "Ese equipo ganaba a los de tres años mayores, tuve la suerte de entrenarlos", destaca. Además de los pequeños Ania, también jugaba el exfutbolista del Oviedo Dani Amieva o Fran Álvarez, que sería pescado por el Madrid Castilla más adelante. Y para hacerlo más especial, dirigía al equipo con su hermano. "Los dos mandábamos por igual", afirma entre risas. Además, confiesa que el Sporting quiso fichar a su sobrino cuando comenzó a destacar. "Estaban locos por llevarse a Iván, pero él solo quería jugar en el Oviedo".

Ignacio Valdés y la escuela de porteros

Otro de los miembros más antiguos de la entidad, y que sigue colaborando dentro del club activamente, es Ignacio Valdés. A sus 76 años, ya jubilado, es delegado de uno de los cadetes, entre otros. Pedrayes llegó al club en 1989 y comenta que fue el primero en recibir la insignia de oro del club. "Es muy bonito y especial que reconozcan mi trabajo", señala. En su época no hacía falta el título de entrenador, por lo que estuvo en todas las categorías "echando una mano". Incluso cuenta una anécdota de la que se siente orgulloso. "De aquella entrenaba a los porteros, éramos el único club que teníamos entrenadores de porteros, ¡ni el Oviedo ni ninguno en Asturias los tenía!", asegura.

El Estadio como referencia de cantera

Pocos técnicos pueden presumir de entrenar con campeones del mundo y Valdés es uno de los privilegiados. Él entrenó a Juan Mata en alevines, antes de que el centrocampista diese el salto al Oviedo. "Era habilidoso como su padre", recuerda, aunque no fue el único, pues también dirigió, entre otros, a Luis García, actual entrenador de Las Palmas. Y aprovecha para ensalzar la importancia del club en el Principado a nivel formativo. "El Estadio era la referencia de cantera. Siempre fue una base para el Oviedo en una época en la que no había tanta competencia como ahora, en la que otros clubes como el Astur o el Cova han ido creciendo", analiza.

Más de 450 niños y una estructura en crecimiento

A día de hoy el club cuenta con más de 450 niños, "más cerca casi de los 500", establece Risi, cuya dedicación completa es atender al Estadio. Álvarez, presidente desde el año pasado, fue militar de infantería, aunque ahora es reserva. "Llegué con 10 años al club (en 1990), llevo aquí casi 37 de los 50 que tiene el Estadio", confiesa orgulloso. En total, el conjunto ovetense cuenta con 29 equipos federados (17 de campo y 12 de fútbol sala), tres equipos minibenjamines y otro en la liga escolar.

Unas instalaciones al alcance de pocos clubes

El directivo considera que "somos unos privilegiados porque tenemos unas instalaciones al alcance de muy pocos clubes no solo de Asturias, sino de España" y relata que acude cada día a los entrenamientos pequeños futbolistas de cualquier parte del Principado. "Viene gente de Luarca, de Gijón, Avilés, Moreda… vienen de todas partes", prosigue. Incluso nota grandes diferencias desde su llegada. "Cuando llegué aquí hace 15 años era difícil fichar y conformar las categorías, ahora muchas veces tenemos hasta lista de espera".

El secreto: formar sin obsesionarse

Mata tal vez sea el máximo exponente de la cantera del Estadio y Risi solo tiene buenas palabras. "Es campeón del mundo y metió goles en finales internacionales, eh. Tiene un currículum espectacular", y da sus claves para formar grandes futbolistas. "El secreto de eso es no obsesionarse, no se trata de buscar perlas ni nada, sino de formar a los chavales que vengan", prosigue. Desde hace varios años, el club no cuenta con un primer equipo en su estructura. "En el fútbol regional es complicado mantener a los jugadores porque otros equipos pagan; nosotros preferimos trabajar el fútbol base", apunta Risi, que no tiene intención de tener un primer equipo la próxima temporada.

Nombres propios que salieron de El Cristo

Por el campo de El Cristo pasaron grandes futbolistas como el ex del Chelsea y Manchester United, pero el mediocentro no fue el único que llegó a jugar en Primera División. El último en hacerlo fue Lucas Ahijado, que comenzó en pista hasta llegar al campo. "Fue una etapa muy especial y donde empecé a disfrutar de este deporte. Di mis primeros pasos hasta lo que al final ha llegado y estoy muy orgulloso de haber formado parte de esa gran familia", dice a LA NUEVA ESPAÑA.

Recuerdos de José Alberto e Iván Ania

Y uno de los que lo hará pronto es José Alberto López, entrenador del Racing, quien empezó a jugar en El Cristo. Y es que el Estadio también ha formado a grandes entrenadores a lo largo de sus 50 años. "Allí empecé cuando solo tenía cinco años y ya me queda lejos esa época. Le guardo un cariño muy especial porque de allí salió mi pasión por este deporte", expresa. La cosa va de recuerdos y otro que tiene muy buenos es Iván Ania, presente desde los cuatro hasta los once años, cuando se fue al Oviedo. "Más que un equipo, éramos una familia. Y, aunque solo nos veíamos los sábados para jugar el partido, estábamos deseando que llegara ese día para vernos y disfrutar juntos", asegura.

María Méndez y Javi Rozada, otros ejemplos del legado

Por sus filas también pasaron grandes estrellas del fútbol femenino como la jugadora del Real Madrid, María Méndez, que estuvo cinco años. "Fueron unos años muy importantes en mi desarrollo futbolístico porque competía en un equipo masculino en una liga masculina. Fue uno de los factores más importantes en mi formación", asegura. O entrenadores que hace escasos meses debutaron en competiciones europeas como Javi Rozada, que estuvo desde los 6 hasta los 17 años. "El Juventud Estadio fue una parte muy importante de mi infancia, es un orgullo haber formado parte de ese club y una alegría ver que cumple una cifra tan redonda", confiesa.

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Una celebración para toda la familia del club

En definitiva, un club histórico de Oviedo y del Principado, una referencia a nivel formativo que el próximo 12 de junio soplará las velas a sus 50 años. Para celebrarlo en familia, la principal actividad que ha organizado el club es una cena de aniversario en el restaurante Peña Mea, en la que se esperan cerca de 500 personas. "Habrá música en directo, actuaciones, exfutbolistas, representaciones y muchas sorpresas y regalos. Va a ser una noche muy especial", concluye Risi.