El Oviedo Kayak de piragüismo luce músculo: "Tenemos chicos entre los mejores de España"

A orillas del río Caudal, y muy cerca del Nalón, se sitúan las instalaciones del Club La Ribera Oviedo Kayak. Allí, cada día, son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que cogen su pala para remar, independientemente de que llueva, granice o haga frío. Ahora que llega el verano y mejoran las temperaturas todos lo agradecen, pero ese sacrificio se lleva mejor cuando se refrenda con resultados.

La Ribera mira al verano con ambición

Este club humilde ha ido dejando su nombre en numerosas pruebas nacionales a lo largo del año y afronta la temporada de verano con ilusión. "Somos bastantes dentro de lo que es el mundo de la piragua, pero con una estructura muy familiar", reconoce Álvaro Fiuza, su presidente.

Por la izquierda, Fernando Fernández, Salomé Llorián y Álvaro Fiuza posan con sus recientes medallas en los Nacionales. | / MIKI LÓPEZ

Fiuza, una referencia al frente del club

Al frente del equipo está precisamente el palista pontevedrés, un icono del piragüismo nacional con más de 14 medallas internacionales y ocho veces campeón del Descenso del Sella junto a Walter Bouzán. El gallego, que compagina su actividad con otros cargos en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona, se muestra muy orgulloso de su club. "Detrás de todo este trabajo tenemos chicos que están entre los mejores de España", y explica el total de integrantes en el club. "Tenemos unos 160 socios y en la escuela trabajamos con unos 50 jóvenes de hasta 16 años".

Entre sus palistas más destacados en los últimos tiempos destaca su vicepresidente, Fernando Fernández, que disputó la semana pasada el Campeonato del Mundo de Aguas Bravas en Bosnia. El simple hecho de acudir a una cita de este calibre ya tiene su mérito, pero cómo llegó hasta allí tiene incluso más. El palista asturiano realizó más de 80 horas de furgoneta entre la ida y la vuelta para disputar el Mundial. "La verdad es que fue una locura y llegas más cansado", relata.

Sobre las aguas bosnias logró un 33º puesto en clásicas, un 52º en sprint y una cuarta posición en categoría veterano. "El río no estaba en muy buenas condiciones porque había llovido mucho y no estamos acostumbrados a ese nivel de caudal, pero en general bastante bien. Podía haber quedado mejor, pero cometí algún fallo que me penalizó", lamenta.

Su ejemplo es el de otros muchos que disfrutan del piragüismo por pasión. Fernández trabaja en un almacén eléctrico, pero entrena seis días a la semana, independientemente de la climatología. Al club llega sobre las siete de la tarde, se prepara y sale a remar. "Muchas veces llego cansado, me meto aquí lloviendo y la mayoría de días solo, porque los demás ya terminaron su entrenamiento", reconoce, pero todo eso pasa a un segundo plano cuando disfrutas de tu mayor pasión.

Una cantera que apunta alto

Él y Fiuza, junto a Raúl Delgado, se proclamaron campeones de España de Aguas Bravas en patrullas en la categoría sénior. "Ya no estoy al nivel al que estaba cuando luchaba por medallas en Mundiales, pero me sigo defendiendo", reconoce Fiuza, que también destaca a otras jóvenes promesas como Daniel Montes, que si nada se tuerce disputará el Mundial de Escocia en las próximas semanas.

También destaca la joven Salomé Llorián, que el pasado mes de abril se proclamó campeona de España en K1-5000 en Sevilla en categoría cadete. "Estoy muy orgullosa de todo lo conseguido porque fue muy igualado, pero conseguí escaparme en los últimos 500 metros", señala la protagonista. Al frente de los más pequeños está José Ramón Figaredo, uno de los entrenadores del Oviedo Kayak, que también pone en valor lo conseguido por el club. "Tenemos unos recursos y una estructura que tampoco puede crecer ilimitadamente, pero estamos haciendo muy bien las cosas", detalla. Sobre todo, analizando la competencia en el resto de España. "En Asturias somos fuertes por tradición, pero también en Galicia hay clubes muy potentes y en otras regiones como Madrid o Baleares hay equipos mucho más fuertes económicamente".

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Lo importante para la actual junta directiva es conservar ese patrimonio en forma de cantera y que el día de mañana puedan seguir los pasos de, por ejemplo, Fernando Fernández. "Nuestro objetivo es que los pequeños que ahora están abajo sean el espejo de arriba dentro de 15 años", confía. Lo que está claro es que, a escasas semanas del inicio del verano, el Oviedo Kayak ha comenzado con buen pie el 2026 y espera conseguir muchos más logros en la etapa del año que más luce el piragüismo asturiano.