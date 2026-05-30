El piloto lavianés Javier Fernández se impone en la subida a Muncó

Apretado final en la Subida a Muncó que se celebró ayer en Pola de Siero. Pilotando un Silver Car S3, el lavianés Javi Fernández se impuso por milésimas a Adrián Artidiello, que conducía un coche similar. La lucha se inició desde los primeros compases de esta 44.ª edición, que organizó el Club Automóvil Siero y que contó con algo más de un centenar de inscritos.

Duelo de milésimas en Muncó

Desde la manga de entrenamientos quedó constancia de la lucha que iban a mantener ambos pilotos de los CM Silver. Con diferencias mínimas en las tres subidas oficiales, al final fue Fernández el que se impuso, completando el podio Jairo Pesquera con la barqueta Nova NP01.

En categoría 1, el primero fue Luis Pesquera con el BRC 205T, seguido por Hugo Martínez con el Hyundai i30N TCR.

Cachón, segundo en Japón

El cangués Alejandro Cachón, que el viernes dominó con su GR Yaris Rally2 su categoría en Japón, acabó la etapa de ayer de este rallye del Campeonato del Mundo en segunda posición de WRC2 y ocupando el mismo puesto en Challenger. Le precede por solo 5,7 segundos el ruso Nikolay Gryazin, que pilota uno de los nuevos Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Cachón, décimo de la general, marcó el primer día varios scratchs, en tanto que ayer reguló para no arriesgar una plaza en el podio. Aun así, se hizo con tres mejores cronos.

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Andrés Blanco, copiloto asturiano, es noveno en WRC2, acompañando a Andrea Lafarja. Hoy finaliza este rallye, séptima cita del mundial, que lidera el inglés Elfyn Evans con un Rally1 de Toyota. El podio provisional lo ocupa su compañero, el francés Sébastien Ogier, que está a 17,8 segundos, y tercero es el finlandés Sami Pajari, otro piloto de la marca nipona.