El Rodiles inicia los play-off de ascenso a la élite femenina del fútbol sala: que la cuarta sea la vencida
"Este año estamos mejor", dicen en el conjunto maliayés en vísperas la ida de la primera eliminatoria, en Zaragoza frente al Colo Colo, tras tres promociones seguidas fallidas
El Gaitero Rodiles femenino de fútbol sala espera que a la cuarta sea la vencida. Después de tres play-offs consecutivos fallidos para subir a la élite, la Primera División, el conjunto de Villaviciosa inicia el cuarto intento esta tarde (19 horas) en la cancha del Entrerríos Automatización de Zaragoza, el Colo Colo Zaragoza de toda la vida. Aunque se trata de un rival de cuidado, el equipo maliayés se aferra a la experiencia ganada en años pasados y al hecho de jugar la vuelta en casa para superar el primer corte.
"De los elementos que entran en juego en esta eliminatoria, el más decisivo para mí es que en caso de empate a goles en los dos partidos habría prórroga, pero no penaltis. Pasaríamos nosotras por haber sido segundas de nuestro grupo, mientras que ellas fueron terceras", asegura el entrenador del Rodiles, Guillermo Arribas, que confía en las posibilidades de su plantilla pero alerta del potencial maño: "Zaragoza es una ciudad con mucho volumen de jugadoras y cuando me he puesto a hacer algo de scouting he visto que hay mucho nivel, tienen mucho trabajo detrás y jugadoras como Cynthia Romano o María Moreno, que estuvieron en Primera".
Tampoco es ajeno el Rodiles a las jugadoras de la máxima categoría. De hecho, una de sus grandes bazas es el regreso de Jane Marqués esta campaña, tras un periodo compitiendo por lo máximo en el Melilla. "Es capaz de transmitir ese sello competitivo al equipo y eso es un punto extra, diferencial", subraya Arribas.
Jane Marqués es una de las seis brasileñas que juegan en el Rodiles. Su compatriota Angela Guimarães (Paraná, 28 años) es la capitana y tiene fe en sus compañeras: "Esta temporada veo al equipo mucho más preparado. El año pasado nos afectaron muchísimo los nervios, también a las veteranas, pero esta vez creo que estamos más tranquilas y jugar la vuelta en casa para nosotras es muy importante, es la primera vez que quedamos segundas".
La ala brasileña, que lleva ya cuatro años en Asturias y considera al Rodiles "mi familia" y a Villaviciosa "mi casa", espera dificultades de todo tipo en la eliminatoria, incluso tácticas. "El Colo Colo es un equipo muy duro y un poco distinto de lo que estamos acostumbradas. En ese grupo se hace mucha defensa zonal y nosotros estamos más hechas a la individual. Es un partido de 80 minutos que hemos preparado bien", analiza Angela.
La expedición de El Gaitero Rodiles partió hacia Zaragoza ayer después de comer y tiene la vuelta programada para hoy mismo tras el encuentro. "Las piernas estarán cansadas, esperemos que al menos el espíritu esté alto", apunta el entrenador avilesino, que percibe en su equipo "muchas ganas y mentalidad competitiva que se nota en los entrenamientos, da gusto".
Llegó el momento decisivo de la temporada, la lucha por conseguir un sueño ansiado hace ya mucho tiempo por el club, el ascenso a la élite femenina del fútbol sala. "Como se suele decir, las notas se dan en junio, y vamos a ver cómo se nos da. Fue una liga regular muy, muy dura, con equipos de muy alto nivel, y llegó lo bonito de la temporada", sentencia Arribas.
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