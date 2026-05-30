El Telecable, un muro para volver a derrotar al Fraga y plantarse en la final de la OK Liga

El Telecable necesita el póquer de victorias de la temporada contra el Esneca Fraga para clasificarse para la final de la OK Liga Iberdrola. Tras vencer en el primer encuentro del play-off, celebrado el pasado fin de semana en pista oscense, el conjunto gijonés precisa sumar hoy el segundo punto para pasar de ronda. La cita, en Mata Jove a partir de las 19.15 horas. Si venciera el Fraga, el tercer y definitivo encuentro tendría lugar en la comunidad autónoma aragonesa el martes 2 de junio.

Tres veces se han enfrentado esta campaña Fraga y Telecable, y todas ellas han sonreído al equipo dirigido por Natasha Lee frente a las campeonas de Europa. Todas esos enfrentamientos se produjeron en la competición liguera. En la primera vuelta de la fase regular, el Telecable ganó en Mata Jove por 3-0 pese al dominio y a las muchas oportunidades que exhibió aquel día el equipo visitante. Judith Cobián, Marta Piquero, de falta directa, y Laia Juan sentenciaron el choque a favor de las jugadoras fabriles.

El choque de la segunda vuelta no llegó en buen momento para el Telecable, a tenor de los resultados cosechados en aquella época. Sin embargo, el equipo gijonés se las apañó para mostrarse más efectivo y ganó por 2.-3 con tantos de Nuria Almeida, de nuevo Marta Piquero en una falta directa y de Laia Juan.

Pese a todo, una racha de falta de triunfos del Telecable permitió al Fraga ser segundo y gozar de ventaja de cancha en la semifinal de los play-offs por el título. Y de nuevo en el estreno de la eliminatoria volvió a ganar el Telecable, por 0-1 con tanto de Nuria Almeida.

La solidez defensiva que viene mostrando el equipo de Natasha Lee en los últimos partidos se presenta como una de las claves del segundo partido, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del Fraga. A excepción de los últimos minutos de la semifinal europea ante el Benfica, cuando tuvo que arriesgar tras recibir el 3-2 en contra y encajó otros dos, y la recta final de la semifinal copera contra el Bembibre, cuando la relajación se unió a los minutos de las menos habituales tras haber sentenciado (pasaron del 5-0 al 5-2), el equipo fabril apenas recibe tantos. La disciplina defensiva y las buenas actuaciones de las porteras, la italiana Viki Caretta y la candamina Aine Pérez, son decisivas.

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La entrenadora, Natasha Lee, no piensa en otra cosa que no sea rematar la faena en La Calzada. "Hicimos un trabajo muy fuerte en Fraga, en un partido muy complejo, y queremos sentenciar en Mata Jove. Esperamos que la gente venga a y nos acompañe en un partidazo", señala la preparadora gijonesa.