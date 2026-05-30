Yaiza Álvarez Montes brilla en el Campeonato de España de Nihon Taijitsu
N. L.
Yaiza Liz Álvarez Montes, perteneciente al Club Oviedo-Sport y a la selección asturiana de Nihon Taijitsu de la Federación Asturiana de karate, revalidó su oro en Taijitsu Kumite durante la celebración de la XX edición del Campeonato de España, disputado en la localidad madrileña de Móstoles. El éxito de Yaiza le lleva a sumar su quinto oro seguido desde el Campeonato de Asturias celebrado en 2025. La buena actuación de la asturiana no se quedó ahí. En Goshin Shobu consiguió plata, a un punto del oro. La selección asturiana, junto con su director deportivo Javier Peláez , sumó un destacado segundo lugar, solamente superada por la selección catalana, con un muy buen trabajo de los clubes Taijitsu Llanera (máximo medallero de la Asturiana), Taijitsu Gijón y Taijitsu Asturias. La cita reivindicó, una vez más, la calidad tanto de competidores, técnicos y jueces asturianos, dejando a la selección asturiana en un lugar alto. Ahora, la representación regional pone su mira más allá del verano. El próximo gran reto llegará en noviembre, con el II Bilateral Francia-España en Vilanova del Cami, Cataluña.
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