Alba Antolín, in oro con reválida en patinaje de velocidad

Tras mucho esfuerzo y mucho entrenamiento, la asturiana Alba Antolín ganó su primera medalla de oro en un Campeonato de España sénior de patinaje de velocidad. Sin embargo, algo menos de un mes después, la gijonesa del Patín Siero tendrá que volver al mismo escenario, la pista del CD Amaya, en Pamplona, para refrendar en el selectivo su presencia en el Campeonato de Europa del verano.

El oro nacional no evita una nueva reválida

Competitiva como pocas y apasionada del patinaje, a Antolín la situación le fastidia porque le va a coincidir con los exámenes decisivos de tercero de Enfermería. "Creo que sacar un oro en el Campeonato de España es un criterio más que suficiente para ir a la selección", se lamenta la gijonesa de 21 años, una de las grandes realidades del patinaje de velocidad asturiano.

Alba logró el oro en la prueba de 5.000 puntuación, la guinda a otras cuatro medallas de la región en el Nacional de Pamplona. También en sénior llegó el bronce de Andrea Fernández (AD Astur Patín) en 200 metros contrarreloj. En júnior se contabilizaron la plata en 5.000 metros sprint y el bronce en 200 metros contrarreloj de Leyre Montiel (Astur Patín) y, en juvenil, el bronce en 5.000 puntuación de Yoel Álvarez, del Novares.

Pese a la necesidad de reválida para participar en la cita internacional, el título en el Campeonato de España fue el mejor premio para la entrega de Alba Antolín, que reconoce que "de septiembre a finales de junio, casi julio, solo me dedico a estudiar y a entrenar. Es duro compaginarlo". Y por el verano, entrenamiento y más entrenamiento. "No paro porque es muy fácil perder la forma", confiesa la patinadora gijonesa.

Una prueba de velocidad y estrategia

Su oro llegó en la prueba de 5.000 metros puntuación, una modalidad que combina rapidez y estrategia, ya que implica la consecución de puntos a lo largo de varias vueltas y el triunfo no queda únicamente pendiente del sprint final. "Creo que es lo que mejor se me da. En este caso me escapé a falta de ocho vueltas para coger todos los puntos, y acabé ganando por dos puntos", explica la gijonesa.

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El título nacional sénior es, de momento, el punto culminante de una carrera que comenzó hace muchos años en el colegio Martínez Blanco, en el barrio gijonés de El Llano, apuntada a una actividad extraescolar que le llamaba la atención. Después de dar varias vueltas, ha terminado retornando al Patín Siero, donde encuentra "unas instalaciones muy buenas", en la pista del instituto Juan de Villanueva, y "el club más familiar y competitivo". En el horizonte, lo de siempre: mucho hincar los codos y otra cita en Pamplona.