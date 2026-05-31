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Asturias brilla en el Campeonato de España de maratón

Andrea Rodríguez y Favila Velasco ganan la plata en el río Duero

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Oviedo

Andrea Rodríguez, en categoría femenina sub-23 K-1; y Favila Velasco, en masculina junior K-1, consiguieron ayer la medalla de plata, en sus respectivas categorías, en la trigésima edición del Campeonato de España de maratón, en aguas del río Duero a su paso por Zamora. Además, ambos palistas obtuvieron plaza para formar parte del equipo nacional español de la especialidad que acudirá al Campeonato de Europa de maratón, a disputar en Pitesti (Rumanía), del 22 al 28 de junio. En cuanto a la representación asturiana en la categoría masculina, el cangués Alberto Plaza finalizó en quinta posición; el riosellano Miguel Llorens, en sexto lugar; el también cangués Javier Sánchez, séptimo; y el cangués Abel García, octavo.

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