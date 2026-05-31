Asturias despide a Guillermo Díaz Riera tras fallecer mientras corría la Ruta de la Reconquista: “Era un chaval joven, deportista y sano”

Cientos de personas se reúnen hoy en el Tanatorio El Salvador, de Oviedo para despedir a Guillermo Díaz Riera, el joven ovetense de 28 años que falleció ayer mientras participaba en la media maratón Ruta de la Reconquista, en Cangas de Onís.

Un golpe inesperado a pocos metros de la meta

“Era un chaval joven, deportista y sano”, recordaban con dolor quienes se acercaron al tanatorio para darle el último adiós. En su entorno todavía cuesta asimilar una pérdida tan repentina, producida a escasos metros de la línea de meta. “Es un golpe muy duro, inesperado”, expresaban familiares, amigos y allegados, visiblemente afectados.

Natural de La Corredoria, Guillermo había estado vinculado al deporte desde niño. “Toda la vida hizo deporte, de pequeño fútbol y estos años se había animado a las carreras”. Además, era miembro de la peña oviedista Teatinos, con la que solía viajar para seguir al Real Oviedo lejos del Carlos Tartiere. Quienes lo conocían destacan su cercanía, su alegría y su disposición permanente a ayudar. “Siempre tenía una sonrisa y estaba ahí para cualquier cosa que necesitases”, señalaban.

El Club Deportivo Covadonga, equipo en el que Guillermo había jugado, emitió un comunicado lamentando profundamente su fallecimiento. También lo hizo el Juventud Estadio. “Guille era una de esas personas buenas por naturaleza, que se hacía querer allí donde iba”, expresaron desde su entorno deportivo.

La despedida será este lunes en Oviedo

Guillermo Díaz Riera estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo y trabajaba en la empresa de finanzas Qnity.

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Sus restos mortales descansan en la sala 5 del Tanatorio El Salvador, en Oviedo. El rito exequial de despedida de cuerpo presente tendrá lugar mañana a las 12.00 horas, en la capilla del mismo tanatorio. A continuación, será incinerado.