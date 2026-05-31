Asturias mantiene sus opciones en el Máster sub-17 de La Tejerona
N. L.
Seis deportistas asturianos lograron ayer la clasificación para los cuadros principales del Máster N2 y N4 sub 17 de bádminton, competición que reúne en el pabellón La Tejerona de Gijón a más de un centenar de jugadores de 51 clubes de toda España. El Bádminton Oviedo fue el club asturiano con mayor presencia entre los clasificados gracias a Belén Soto, Carlos Labrador y Analia Villabona en las pruebas individuales, además de Saúl Bernabéu en dobles junto a Álvaro Gómez (CER Vigo). Por su parte, Gabriela López, de Vegadeo, también consiguió el pase en individual mientras que Ianis Aaron Elbase, del CTD de Asturias, avanzó en individual. Estuvieron cerca de acceder a las eliminatorias Saúl Bernabéu en, Alma Álvarez (Bádminton Oviedo) y los jugadores del Bádminton Occidente Martín González y Alex Acevedo, que finalizaron la fase de grupos con una victoria y una derrota.
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