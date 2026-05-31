Este es el camino del Alimerka Oviedo Baloncesto hacia la ACB: leyendas y viejos conocidos en el Coliseum de La Coruña

El reto que tiene el Alimerka Oviedo por delante es tan apasionante como complicado. El equipo asturiano se enfrenta el próximo sábado (20:15 horas) en la semifinal por el ascenso a la ACB al Movistar Estudiantes, un equipo que cuenta con jugadores acostumbrados a liderar a equipos en la élite.

Un primer obstáculo de máxima exigencia

En el caso de que supere ese primer escalón, se las verá el próximo domingo (19:00 horas) con el ganador de la otra semifinal, en la que se miden otros dos equipazos, el Súper Agropal Palencia y el Leyma Coruña, equipo que acoge la Final a 4. Ambos conjuntos están entrenados por dos técnicos que han sido muy importantes en la historia del Oviedo Baloncesto: Natxo Lezkano y Carles Marco.

Por la izquierda, Carles Marco durante el partido del Leyma ante el Obradoiro, y Kamba ante el OCB. | MOVISTAR ESTUDIANTES / MIKI LÓPEZ / JESÚS PRIETO / PALENCIA BALONCESTO

Javi Rodríguez se reencuentra con el Estudiantes

El entrenador del equipo de Oviedo, Javi Rodríguez, se medirá el sábado a un Estudiantes al que dirigió en la temporada 2022-23 y que ahora entrena el experimentado Toni Ten. La batuta del cuadro madrileño la lleva una leyenda del club, el base uruguayo Jayson Granger (Montevideo, 1989), que llegó al equipo colegial con tan solo 17 años, integrándose en el filial de Liga EBA y debutando ese mismo año en la ACB. Liga en la que estuvo los cinco siguientes años liderando a los del Ramiro de Maeztu.

Kamba, en el partido ante el Alimerka Oviedo en Palencia. / Palencia Baloncesto

Su salto a la élite europea

Del Estudiantes salió al Unicaja, donde estuvo dos temporadas y con el que debutó en la máxima competición continental, la Euroliga.Tras pasar por el cuadro malagueño, se fue a un potente equipo europeo, el Anadolu Efes, con el que siguió sumando partidos en Euroliga. Tras pasar por Turquía, llegó a otro de los clubes importantes de su carrera, el Baskonia, con el que jugó desde la temporada 2017-18 hasta la 2021-22, salvo un año en el que se marchó al Alba de Berlín. Ha jugado un total de 206 partidos de Euroliga y 343 de ACB.

Sasu Salín tirando a canasta. / Movistar Estudiantes

Un capitán comprometido con el Estudiantes

Internacional con su país, hablar de Granger es hacerlo del más alto nivel internacional, un base que da un clínic en cada partido que disputa con Estudiantes. El base salió aplaudido del Palacio de los Deportes de Oviedo en la primera jornada de Primera FEB de esta temporada, cuando ofreció una exhibición en la victoria de los suyos ante el OCB que la grada carbayona supo reconocer. Un tipo que, además, está implicado al máximo como capitán del club que le dio la oportunidad de dar el salto a Europa y al que quiere devolver a lo más alto.

A la derecha, Natxo Lezkano, durante el partido esta temporada ante el OCB en el Palacio de los Deportes, con Álvaro Muñoz a la derecha. / Miki López

El plantel de Estudiantes, más allá de Granger, cuenta con jugadores top en Primera FEB como el dominicano Omar Silverio, el estadounidense Tanner McGrew o el pívot nigeriano Lotanna Nwogbo, pero por currículum destacan Sasu Salin (Helsinki, 1991) y el "Pato" Garino (Mar del Plata, 1993). El primero es una leyenda en su país, Finlandia, con cuya selección ha jugado más de 150 partidos, incluidos los del Eurobasket de 2025, en el que llegaron a las semifinales. Especialista en el lanzamiento de tres, Salin ha disputado 58 partidos en la Euroliga y 316 en la ACB.

Garino, experiencia NBA al servicio del Estudiantes

Garino, por su parte, llegó a debutar en la NBA con los Orlando Magic, ha disputado 40 encuentros con la potente selección argentina, 55 en la Euroliga y 92 en la ACB, sobre todo con el Baskonia. Una grave lesión de rodilla le alejó de la élite, pero el alero se ha convertido en una pieza de muchísimo valor en Primera FEB para un Estudiantes confeccionado para lograr el ascenso. Un favoritismo que el OCB tratará de aprovechar para quitarse presión y dar la sorpresa.

Viejos conocidos en la otra semifinal

En la otra semifinal se enfrentarán el Leyma de Carles Marco y el Palencia de Natxo Lezkano. El primero ha hecho un temporadón, perdiendo solo cuatro partidos en la liga regular, bajo el mando de un Carles Marco al que Oviedo dio la alternativa como primer entrenador, con el propio Javi Rodríguez como ayudante. En sus tres temporadas en el OCB, el equipo fue cuarto de la LEB Oro, ganó la Copa Princesa en 2017 y alcanzó las semifinales del play-off por el ascenso en la campaña 2016-17. Una de las piezas clave de la plantilla del conjunto coruñés, Paul Jorgensen, pasó también por el OCB, en la temporada 2021-22. El Leyma cuenta además con un plantel espectacular, con gente como Guillem Jou, Joe Cremo, Thiam, Ilimane Diop, Caio Pacheco o Dídac Cuevas, élite de Primera FEB y muchos de ellos con amplia experiencia en la ACB.

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Enfrente tendrán al Palencia de Lezkano, entrenador que llegó al Oviedo Baloncesto en la temporada 2019-20 sustituyendo precisamente a Javi Rodríguez. Esa campaña, con un OCB en dificultades, se suspendió por la pandemia. Estuvo otras dos más y sacó un gran rendimiento de un OCB con un presupuesto muy escaso. En las dos le clasificó para el play-off de ascenso. Lezkano, que además de a Oviedo ha entrenado a Estudiantes, cuenta ahora en Palencia con una plantilla muy equilibrada y competitiva, en la que destacan exjugadores del OCB como el veterano Álvaro Muñoz, Kamba o Manu Rodríguez.