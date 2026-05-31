El Caudal se adelanta al Covadonga en la final regional por el ascenso a Segunda Federación (2-1)

El Caudal se impuso al Covadonga por 2-1 en el partido de ida de la final regional por el ascenso a Segunda Federación. El domingo, a las 12:00 horas, se disputará el encuentro de vuelta definitivo en el J. A. Á. Rabanal, en Oviedo. El ganador de esta eliminatoria se medirá al que haga lo propio en el grupo de Andalucía Oriental y Ceuta y el que se imponga en ese duelo a doble partido lograr subir de Tercera a Segunda Federación.

El equipo mierense logró deshacer la igualada en el tiempo de descuento con un tanto de Cris Acerete, que fue el autor del primer tanto del partido, con el que se adelantó el Caudal en la primera parte. Justo antes del descanso, Álex Arias puso el empate en el Hermanos Antuña.