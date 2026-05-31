Un espectáculo deportivo y de naturaleza: La Cubilla, una gozada para 400 cicloturistas

El mayor atractivo de una prueba cicloturista es el reto personal de enfrentarse a un recorrido con dureza, unido al encanto del camino que transita. Eso hace La Cubilla una de las mejores del territorio nacional. Lo pudieron comprobar ayer los cerca de 400 participantes que se dieron cita en Pola de Lena para rodar más de 100 kilómetros.

La dureza de La Mozqueta bajo el orbayu

Por las carreteras del Principado, enfrentándose a puertos como La Mozqueta, en el corazón de las cuencas mineras, cuando el frío y el orbayu arreciaban para aumentar la dureza de la ascensión, que aun con esas condiciones no perdía ni un ápice de encanto.

El espectáculo natural del valle del Huerna

La magia llegó en la segunda parte del recorrido, tras volver al concejo de Lena, donde ya no llovía y donde al entrar en el valle del Huerna ya se presagiaba el cambio que estaba a punto de llegar. En Telledo, primera población en la que la carretera tenía cierta inclinación, el sol se abrió paso entre las nubes ofreciendo un espectáculo incomparable. El verde intenso del paisaje mezclándose con las montañas del macizo de las Ubiñas, con algunas nubes que no se querían despegar de las rocas, sorprendían a los deportistas, que en gran número vinieron de fuera de la región. El 48% de los inscritos llegaron a Asturias procedentes de Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía o Navarra, además de toda la cornisa norte del país, incluso algunos participantes llegados de Portugal y Francia, que disfrutaron de una jornada épica en el maravilloso puerto de La Cubilla.

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El fin de fiesta tuvo lugar en Pola de Lena, con una comida y con la entrega de los trofeos conmemorativos. La séptima edición de este evento deportivo de la primavera ciclista supone una importante inyección económica a la hostelería de la Montaña Central y es un referente turístico para disfrutar de unas vacaciones de ocio y deporte en la región.