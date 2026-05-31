Guille Díaz, el corredor fallecido en la "Ruta de la Reconquista": atleta popular, aficionado del Real Oviedo y vecino de La Corredoria
El joven de 28 años estaba acompañado por su hermano gemelo | Aficionado al fútbol, fue jugador del Juventud Estadio y estaba vinculado a la peña azul Teatinos
L. Á. Vega / J. M. Carbajal
Tragedia en la media maratón "Ruta de la Reconquista" por la muerte de uno de los participantes. Guillermo Díaz Riera, de 28 años, atleta popular vecino del ovetense barrio de La Corredoria, falleció tras desplomarse cuando se aproximaba a completar el recorrido. La intervención de los sanitarios, que estuvieron realizando maniobras de reanimación durante un espacio cercano a los treinta minutos, resultó inútil. Su muerte fue confirmada poco después, tras ser trasladado en UVI móvil.
Desplome a escasos metros de la meta
Todo sucedió a escasos metros del arco de meta, sobre las 19.00 horas, en una abarrotada Avenida de Covadonga, en Cangas de Onís. Guillermo Díaz Riera, Guille, amante de este tipo de pruebas, cubría los últimos metros de los 21 kilómetros de la prueba cuando se desplomó. Fue asistido de urgencia y rápidamente por sanitarios y médicos que se encontraban en ese lugar. Trataron de reanimarlo, sin respuesta. Se decidió su traslado en UVI, en primera instancia, al Hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", en Arriondas (Parres). Minutos más tarde, fuentes de la Guardia Civil confirmaron su fallecimiento. El joven estaba acompañado por su hermano gemelo, Nacho. La noticia causó un fuerte impacto entre los participantes.
Guillermo Díaz Riera, Guille, era un apasionado del deporte. No solo de las pruebas populares de atletismo, también del fútbol. Militó en las categorías inferiores del Juventud Estadio y era un fiel seguidor del Real Oviedo. De hecho, acompañó al conjunto azul en su último desplazamiento a Mallorca. Estaba vinculado a la peña azul Teatinos y era un habitual de los encuentros del conjunto ovetense.
Debido a ese incidente, los organizadores de la carrera, el Club Cangas de Onís Atletismo, presidido por José Fuente Olmo, arropados por el alcalde José Manuel González Castro y el director del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro, así como también por el edil responsable de Deportes, Agustín García, decidieron suspender la entrega de premios programada a las 20.00 horas en la céntrica plaza Camila Beceña.
Récord de Alejandro Onís en la Ruta de la Reconquista
Alejandro Onís Díaz (Club Oriente Atletismo) se llevó el triunfo con récord en la media maratón "Ruta de la Reconquista", que ostentaba desde 2021 el portugués Nuno Costa (1 hora 06 minutos y 05 segundos), para dejarlo actualmente en 1 hora 05 minutos y 23 segundos. El sierense, ausente en la pasada edición de 2025, logró de esa manera su segunda victoria en la considerada como la decana de ese tipo de pruebas de cuantas se celebran en la comunidad autónoma, pues ya la había ganado en el año 2024, en la que fue su primera participación en esa carrera que une Cangas de Onís con el Real Sitio de Covadonga y posterior regreso a la vieja capital del Reino de Asturias, donde el arco de meta se localizaba justo delante de la Casa Consistorial, en plena Avenida de Covadonga.
La competición fue un codo a codo entre Alejandro y el marroquí afincado en Huesca Zarariya El Boubekraoui (Club Zoiti). A falta de poco más de dos kilómetros, el atleta del COA imprimió un ritmo muy fuerte al que no pudo responder su directo rival. La entrada del deportista de la entidad que lidera Paco Martínez Soliño fue apoteósica, más cuando el récord quedaría hecho añicos. Segundo quedó el atleta afincado en tierras oscenses, que paró el cronómetro en 1 hora 06 minutos y 04 segundos. Tercero en la clasificación absoluta sería el catalán Xavi Tomasa Serrano (Barcelona), con 1 hora 06 minutos y 51 segundos. El mejor atleta local en esta trigésima octava edición de la "Ruta de la Reconquista" vino a ser Jorge Blanco Teleña (Cangas de Onís Atletismo), con 1 hora 23 minutos y 24 segundos.
En mujeres, la cántabra Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos), campeona de España de maratón en 2023, reeditó su éxito de la pasada temporada en la "Ruta de la Reconquista", aunque en esta ocasión invirtió 1 hora 20 minutos y 02 segundos. Dolores Marco Oyarzabal (Konsports), con 1 hora 21 minutos y 20 segundos; y María Suárez García (Club Oriente Atletismo), con un tiempo de 1 hora 22 minutos y 39 segundos, completaron el podio.
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