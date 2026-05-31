La lucha por el ascenso a Segunda Federación de los equipos asturianos: primer asalto entre el Caudal y el Cova
El cuadro mierense se mide al carbayón en el primer partido de la eliminatoria por subir a Segunda Federación tras vencer ambos en la primera fase
El Caudal y el Covadonga se citan esta tarde a las 18.30 horas en el Hermanos Antuña en el partido de ida de la segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda Federación, una eliminatoria a doble partido que decidirá qué equipo asturiano se mete en la final nacional por el salto de categoría frente al representante del Grupo X. La vuelta se disputará el próximo domingo, a las 12.00 horas, en el Álvarez Rabanal.
Un duelo asturiano por seguir soñando con el ascenso
Los catorce puntos que sacó el Covadonga al Caudal durante la liga regular pesan menos de lo que parece en una eliminatoria de este corte. Ya lo dejaron claro los enfrentamientos directos del campeonato: ganó el Covadonga en su feudo por 1-0 en la primera vuelta, y respondió el Caudal en el Hermanos Antuña con un 2-1 en la segunda.
Igualdad máxima tras una primera ronda muy parecida
La igualdad pinta, además, como nota dominante. Los dos equipos llegan a esta segunda ronda tras superar eliminatorias muy parecidas en la primera. Tanto el Caudal como el Covadonga firmaron empates sin goles en la ida y resolvieron en la vuelta.
Los socios de la categoría oro, fútbol base, empresa y diversidad funcional del Caudal deberán abonar un suplemento de 5 euros en taquilla, mientras que los socios plata, los de la segunda vuelta y quienes tengan el carné de colaborador pagarán un suplemento de 10 euros. La entrada para el público general se ha fijado en 15 euros, con acceso libre para los menores de 18 años que presenten el DNI.
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