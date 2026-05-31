Así está la Primera Asturfútbol: La lucha por el ascenso se sigue apretando

Con el líder, el Sporting C, fuera de juego al no poder subir después de que no lo consiguiera el Sporting Atlético, las tres plazas de ascenso a Tercera Federación están en juego entre varios equipos cuando faltan todavía dos jornadas por disputarse. Los que lo tienen mejor son Andés y Ribadesella, que se midieron y empataron en San Pedro, y que son tercero y segundo respectivamente.

El tercer equipo que ahora mismo lograría esa plaza de ascenso es el Condal, que, con 63 puntos, está tres por debajo del Ribadesella, a dos del Andés y con dos y tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores, el Astur y el Hispano. El Astur sigue enganchado a esa pelea tras ganar al Barcia mientras que el Hispano perdió una oportunidad de acercarse más tras empatar en casa ante el San Claudio. Séptimo es el TSK Roces, que tras empatar en el campo del Universidad se despide de una manera casi definitiva de sus opciones de subir.