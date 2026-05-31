El tenista gijonés Pablo Carreño, ante Rafa Jódar por una plaza en cuartos de final de Roland Garros

Jornada intensa la que se va a vivir hoy para el tenis asturiano en Roland Garros. El gijonés Pablo Carreño se enfrenta a una de las sensaciones del circuito en los últimos meses, el joven madrileño Rafa Jódar, por una plaza en los cuartos de final del Grand Slam de tierra batida que se disputa en París. Se estima que el duelo dará comienzo a las 12:15 horas. De este partido saldrá el último superviviente del tenis español en categoría sénior individual, tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Carreño y Jódar, duelo español en París

Luchó durante seis horas Martín Landaluce por acompañarles y meterse también en los octavos de final, pero acabó siendo derrotado por Juan Manuel Cerúndolo, último tenista argentino en la liza en la tierra de París tras derrotar al madrileño por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8). Dos días después de haber eliminado al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, el menor de los Cerúndolo volvió a sobreponerse a una dura batalla en cinco sets.

Landaluce, que firmó en París sus dos primeras victorias en un Grand Slam, se despidió con una amarga derrota tras pelear durante seis horas por estar entre los dieciséis mejores del torneo. El madrileño forzó el quinto set y la igualdad llegó hasta un "tie-break" más, el cuarto de la tarde después del 6-4 inicial, donde Cerúndolo se reafirmó como sensación de este Roland Garros sin favoritos. El argentino, convertido en jugador a seguir en un torneo sin Carlos Alcaraz, Sinner ni Novak Djokovic, se cita en octavos con el italiano Matteo Berrettini, quien salvó dos bolas de partido en el quinto set ante el argentino Francisco Comesaña (7-6(3), 5-7, 7-6(4), 6-4, 7-6(13)).

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Paola Piñera debuta en el cuadro junior

Por otra parte, la gijonesa Paola Piñera inicia hoy su andadura en el torneo junior de Roland Garros. La tenista asturiana parte como la cabeza de serie número 11 del torneo y se medirá en primera ronda a la estadounidense Welles Newman. La hora estimada para que comience el partido son las 13:20 horas.