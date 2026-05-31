Tres ambulancias, médico y el refuerzo de una UVI móvil de Cangas de Onís: consternación por la muerte de Guille en la "Ruta de la Reconquista"

Nunca, en las 38 ediciones de la media maratón Ruta de la Reconquista, hubo que lamentar el fallecimiento de un corredor. La fatalidad llegó este sábado, en Cangas de Onís, a pocos metros de línea de meta, cuando Guille Díaz Riera, un ovetense de 28 años que corría los 21 kilómetros de la prueba junto a Nacho, su hermano gemelo, y unos amigos, se desplomó. Ni siquiera que lo ocurrido tuviera lugar donde más atención sanitaria se concentra en la prueba, ya que es precisamente en línea de meta donde estaban habilitadas dos de las tres ambulancias que acompañaron a los 1.500 participantes de esta carrera popular, pudo evitar su fallecimiento. "En menos de medio minuto los técnicos sanitarios y el médico de la prueba ya estaban con el corredor", explican desde la organización, tras lamentar la muerte de este vecino de La Corredoria.

"Las atenciones médicas suelen concentrarse en línea de meta. Lo habitual es atender lesiones menores, deshidrataciones, golpes de calor...", explica Antón Díaz, miembro de la directiva del Club Cangas de Onís de Atletismo, organizador del evento. Una tercera ambulancia va siguiendo en ruta la carrera. "Va en la cola pero, ante cualquier situación, en menos de tres minutos puede alcanzar la cabeza de carrera", detallan los organizadores. La prueba partió de Cangas de Onís para alcanzar Covadonga y terminar en el punto de origen. Todo marchaba según lo habitual hasta el filo de las 19.00 horas. Un corredor se había desplomado.

Atención inmediata sin éxito

"Tenemos unas medidas de seguridad establecidas que van acordes al volumen de participación. Esa primera atención llegó muy rápida porque además estamos hablando de que se produjo a escasos diez metros de línea de meta. Llegó la ambulancia y, a continuación, en un escaso margen de tiempo, el refuerzo de la UVI móvil del centro de salud de Cangas de Onís", explica Antón Díaz. Las maniobras de reanimación sobre Guille terminaron siendo inútiles.

Las personas cercanas a este ovetense de 28 años, muy amante del deporte, destacan sus buenas cualidades físicas para la práctica de este tipo de pruebas, sin que responda al perfil de quienes participan en estos exigentes recorridos sin una preparación previa. Guille, gran aficionado del Real Oviedo, había jugado al fútbol en el Juventud Estadio, y compartía con su hermano el disfrutar de carreras como la de Cangas de Onís. Quienes conocen a Guille atribuyen el suceso a una fatalidad que ha dejado en shock a todo su entorno. También a los 1.500 participantes de una Ruta de la Reconquista que igualó el récord de inscripción logrado ocho años atrás, con cerca de 700 corredores llegados desde fuera de Asturias. La prueba, organizada cada último sábado de mayo desde hace 38 años, está de luto.

Despedida este lunes en Oviedo

Los restos mortales de Guillermo Díaz Riera descansan en la sala 5 del Tanatorio El Salvador, en Oviedo. El rito exequial de despedida de cuerpo presente tendrá lugar este lunes, 1 de junio, a las 12 horas, en la capilla del mismo tanatorio. A continuación, será incinerado.

El Club Cangas de Onís de Atletismo ha emitido un comunicado lamentando su fallecimiento:

"Ni ayer era el día ni estas son las palabras que queríamos escribir como cierre de una jornada que estaba diseñada por y para disfrutar del deporte.

La carrera queda en un segundo plano. Ahora, lo único que realmente importa son las personas y el respeto. Las clasificaciones, las fotos, los vídeos, las crónicas y los balances nunca en 38 ediciones cobraron menos valor. Sabemos que quienes formáis parte de la Reconquista de una manera u otra lo compartiréis. Queremos agradeceros de corazón vuestro respeto, apoyo y comprensión.

Cuesta entender que la vida se vaya así, cuando no toca. Es momento de asimilar una realidad tan dura y acompañar a la familia y a todas las personas cercanas.

Aún te quedaban muchos kilómetros por vivir y muchas metas por alcanzar. Descansa en paz, Guille.

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Todo el equipo organizador de la Media Maratón Ruta de la Reconquista".