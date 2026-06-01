El alcalde de Cangas de Onís destaca la respuesta ejemplar tras la muerte de Guille en la Media Maratón

José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís, ha destacado la respuesta “ejemplar” que se produjo el pasado sábado tras el fallecimiento del ovetense Guille, ocurrido en la 38.ª Media Maratón ‘Ruta de la Reconquista’, a escasos metros de la meta.

“En unos momentos de enorme tensión y preocupación, la respuesta fue ejemplar”, señaló este lunes, 1 de junio, el regidor cangués, quien quiso poner en valor la actuación de profesionales sanitarios, voluntarios, miembros de la organización, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas de Cangas de Onís, así como de muchas de las personas que se encontraban en la zona.

Una respuesta ejemplar en Cangas de Onís

“El pasado sábado pudimos comprobar, una vez más, los grandes valores humanos. Cada uno, desde su responsabilidad, actuó con serenidad, respeto y compromiso. Fue una lección de humanidad y una demostración de que, cuando las circunstancias lo exigen, somos capaces de unirnos y dar lo mejor de nosotros mismos”, afirmó González Castro.

El alcalde subrayó que ese comportamiento colectivo “recuerda cuáles son los valores verdaderamente importantes” y hace que Cangas de Onís se sienta “orgullosa de su gente”. “Todo un ejemplo”, añadió.

González Castro también quiso dedicar unas palabras de cariño y reconocimiento a Nacho, hermano de Guille; a Adrián, su amigo; y a Candela. “A pesar de su juventud, les tocó vivir unos momentos especialmente difíciles, llenos de incertidumbre y preocupación. Lo hicieron con una entereza, una madurez y una valentía que emocionan y que merecen ser destacadas con toda la humildad y el respeto”, expresó.

“En medio de una situación tan dura, supieron mantenerse unidos, acompañar, apoyar y afrontar cada instante con una fortaleza admirable. Son un ejemplo de cómo el cariño, la amistad y los lazos familiares pueden convertirse en un refugio cuando más se necesita. Su comportamiento nos recuerda que la verdadera grandeza muchas veces se encuentra en los gestos más sencillos y sinceros”, abundó el alcalde.

El valor humano más allá del deporte

El regidor cangués trasladó, asimismo, su agradecimiento al Club Atletismo Cangas de Onís por el trabajo que realiza para hacer posible una prueba como la Media Maratón ‘Ruta de la Reconquista’ y por su compromiso constante con la transmisión de valores como “el esfuerzo, el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la superación”.

“Es una labor que va mucho más allá del deporte y que contribuye a formar mejores personas y a fortalecer nuestra comunidad”, puntualizó.

González Castro concluyó con una reflexión sobre la importancia de los valores humanos: “Al final, más allá de las metas, los tiempos o los éxitos, lo verdaderamente importante es ser buena gente. Muchas veces perdemos demasiado tiempo en problemas, diferencias o discusiones que, vistas con perspectiva, no son más que pequeñas cosas. Lo que de verdad permanece es cómo tratamos a los demás, cómo ayudamos cuando alguien nos necesita y qué ejemplo dejamos a quienes vienen detrás”.

Noticias relacionadas

“Nuestro mayor legado no serán nuestras palabras ni nuestros logros, sino los valores humanos que hayamos sabido transmitir. Si conseguimos inculcar respeto, solidaridad, empatía y compromiso, estaremos dejando un mundo un poco mejor del que encontramos. Y eso, sin duda, es la carrera más importante que podemos ganar”, concluyó el alcalde de Cangas de Onís.