Alejandro Cachón finaliza segundo en su categoría en el rally de Japón
J. B. Pino
Segundo podio del año en el campeonato del mundo de rallys para el cangués Alejandro Cachón, que, al volante del GR Yaris Rally2 que asiste MSi y patrocina Repsol, finalizó 2º en el rally de Japón, séptima prueba del mundial. Venció por 18,3 segundos el ruso Nikolay Gryazin, que corre con licencia búlgara y pilota el Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Este es líder de la categoría WRC2 por delante de su compañero francés Yohan Rossel. Cachón es quinto tras sumar los puntos de su segundo puesto en el rally de Canarias. En el absoluto del rally venció el inglés Elfyn Evans, seguido del francés Sebastien Ogier y del finlandés Sami Pajari. Por otro lado, en Holanda, Quique Velasco fue quinto copilotando a Álex Español y Andrés Velasco fue noveno copiloto WRC2 con Andrea Lafarja.
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