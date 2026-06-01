Asturias suma 5 medallas en el Máster sub-17 de Gijón de bádminton
Belén Soto, del Oviedo, la más destacada de la representación regional con dos oros, en individual y en dobles
M. R.
Belén Soto, Carlos Labrador, Analía Villabona y Álex Acevedo sumaron cinco medallas para Asturias en el Máster Sub-17 de los rankings N2 y N4 disputado todo el fin de semana en Gijón, en una competición que reunió a más de 100 deportistas de 51 clubes de toda España. El resultado más destacado para la representación autonómica fue el de Belén Soto, deportista del Bádminton Oviedo, que logró dos medallas de oro en el N2, imponiéndose en individual y en dobles. El club ovetense añadió además dos platas con Analía Villabona, subcampeona en individual N2, y a la pareja formada por la propia Villabona y Carlos Labrador en mixto N2.
La quinta medalla para los jugadores asturianos llegó en la categoría N4, donde Álex Acevedo (Bádminton Occidente) alcanzó la final del mixto junto a Alexia Pérez (Tui) para colgarse la medalla de plata en la cita gijonesa.
Con especial atención siguieron además los representantes del bádminton asturiano la actuación de Ianis Aaron Elbase. El jugador del Club Bádminton Calvià, que desarrolla su preparación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, firmó un doblete en la competición N4 al imponerse tanto en individual masculino como en mixto.
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