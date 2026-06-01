Multitudinario último adiós en Oviedo a Guille, el joven de 28 años fallecido en la "Ruta de la Reconquista": "Siempre estará protegiendo a su familia"

La emoción y el dolor marcaron este lunes la despedida a Guillermo Díaz Riera, conocido por todos como Guille, el joven de 28 años que falleció el pasado sábado mientras participaba en la Media Maratón de la Ruta de la Reconquista, en Cangas de Onís.

Un funeral multitudinario en El Salvador

El funeral, celebrado a las 12:00 horas en la capilla del Tanatorio de El Salvador, en Oviedo, reunió a unas 200 personas entre familiares, amigos y compañeros, que quisieron acompañar a los suyos en uno de los momentos más difíciles. La capilla se quedó pequeña ante la masiva asistencia y decenas de personas siguieron la ceremonia desde el exterior al no poder acceder al interior del templo.

El silencio, las lágrimas y los abrazos fueron la tónica de una despedida cargada de emoción. Durante la homilía, el sacerdote destacó la huella que Guille dejó entre quienes le conocieron y trasladó un mensaje de consuelo a sus familiares. Aunque hoy el dolor sea inmenso, "su recuerdo permanecerá siempre vivo entre nosotros". Y añadía que Guille seguirá presente en cada gesto de amor y "siempre estará protegiendo a su familia", señaló.

El cariño de familiares y amigos

Numerosas muestras de cariño acompañaron a la familia durante toda la ceremonia. Amigos y allegados recordaron a Guille como una persona cercana, alegre y muy querida.

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La despedida concluyó con muestras de afecto hacia la familia, en una imagen que reflejó el enorme cariño que el joven había sembrado a lo largo de su vida. Una multitud que llenó por completo la capilla y sus alrededores quiso rendir así un último homenaje a Guille, cuya memoria permanecerá para siempre en el recuerdo de quienes compartieron camino con él.