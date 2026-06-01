La FIFA restringe al Marino de Luanco por un trámite administrativo: "El club no mantiene deuda alguna»

El Marino de Luanco aclara que la restricción de la FIFA responde a un trámite administrativo y asegura que no mantiene deudas

El Club Marino de Luanco ha salido al paso de las informaciones surgidas en las últimas horas después de que la FIFA incluyera a la entidad azul en su listado de clubes con restricciones para la inscripción de jugadores. La aparición del conjunto luanquín en esta relación generó incertidumbre en torno a la situación económica y administrativa de la entidad, que este lunes emitió un comunicado oficial para ofrecer explicaciones.

Según detalla el club, la incidencia no está relacionada con impagos

Según detalla el club, la incidencia no está relacionada con impagos ni con incumplimientos económicos, sino con un procedimiento administrativo vinculado a la tramitación de la licencia profesional de un exjugador y al reparto de los derechos de formación entre los clubes implicados.

La entidad gozoniega explica que se trata de un asunto que viene gestionando desde hace varias semanas junto a la FIFA y que actualmente se encuentra en vías de resolución. En este sentido, el Marino señala que «se trata de un asunto que el club viene trabajando y gestionando desde hace varias semanas junto a FIFA, encontrándose actualmente en vías de resolución».

El club insiste en que está al corriente de todas sus obligaciones

Por ello, el club quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a socios, aficionados y colaboradores. En el comunicado, la entidad recalca que «el Club Marino de Luanco se encuentra al corriente de todas sus obligaciones y no mantiene deuda alguna con jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, proveedores ni administraciones».

Noticias relacionadas

Asimismo, el Marino destaca que «la seriedad en la gestión económica ha sido siempre una de las señas de identidad de esta entidad y seguirá siéndolo en el futuro», insistiendo en que la situación obedece exclusivamente a un trámite administrativo y no a problemas financieros.