Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Paola Piñera debuta con triunfo ante la estadounidense Welles Newman en el cuadro junior de Roland Garros

La jugadora gijonesa, cabeza de serie número once del torneo, sufre en el primer set, que ganó en el desempate, y se luce en el segundo antes de medirse en segunda ronda contra la ucraniana Sofia Bielinska

Paola Piñera, tras ganar un torneo.

Paola Piñera, tras ganar un torneo. / RFET

M. R.

Gijón

La asturiana Paola Piñera, jugadora perteneciente al Grupo Covadonga, debutó ayer con buen pie en el torneo junior de Roland Garros al imponerse a la estadounidense Welles Newman en dos sets, 6-7 y 2-6. La deportista gijonesa, que parte con el número 11 en el cuadro femenino de jóvenes valores del torneo parisino, se medirá en segunda ronda con la ucraniana Sofia Bielinska, que, procedente de las clasificatorias, derrotó a la brasileña Eduarda Gomes por un resultado de 6-3 y 7-6 (7-2).

La estadounidense Newman no se lo puso nada fácil a Piñera, especialmente en un primer set tremendamente disputado. Cada jugadora fue ganando su servicio con regularidad hasta que se llegó al tie break, y el juego de desempate fue muy reñido, con puntos ganados al resto por ambas contrincantes y oportunidades desperdiciadas. Finalmente, la gijonesa tuvo el temple necesario para ganar dos puntos consecutivos decisivos, precisamente a saque de su rival. Superado ese escollo, Piñera se hizo con facilidad con el segundo set y consecuentemente con el partido en su estreno en el cuadro junior parisino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  6. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  7. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  8. Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de 'Pueblos ejemplares

La tonada de Oviedo ya cocina sus campeones

La tonada de Oviedo ya cocina sus campeones

Catarsis barroca en el Auditorio de Oviedo con "Ariodante"

Catarsis barroca en el Auditorio de Oviedo con "Ariodante"

Luis Enrique, 45 años de éxitos: "Le va la dificultad", dice el primer entrenador del gijonés de una Liga de Campeones conquistada en el aniversario de su primera copa con el Xeitosa

Luis Enrique, 45 años de éxitos: "Le va la dificultad", dice el primer entrenador del gijonés de una Liga de Campeones conquistada en el aniversario de su primera copa con el Xeitosa

Vaivenes y apuesta de puntillas: análisis del fracaso del Sporting de Gijón

Vaivenes y apuesta de puntillas: análisis del fracaso del Sporting de Gijón

El caso de la supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas de carbón en el Musel: Exdirectivos de Ebhisa critican que KPMG no aluda al actual gerente

El caso de la supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas de carbón en el Musel: Exdirectivos de Ebhisa critican que KPMG no aluda al actual gerente

El informe sobre el "Fevemocho" apunta a un nuevo retraso en la entrega de los nuevos trenes de cercanías: no llegarán antes del segundo semestre de 2028

El informe sobre el "Fevemocho" apunta a un nuevo retraso en la entrega de los nuevos trenes de cercanías: no llegarán antes del segundo semestre de 2028

La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la rotonda de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense

La empresa Arposa 60 SL hará la obra de la rotonda de El Berrón que sustituirá al actual cruce semafórico de la localidad sierense

Canon de belleza

Tracking Pixel Contents