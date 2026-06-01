Paola Piñera debuta con triunfo ante la estadounidense Welles Newman en el cuadro junior de Roland Garros
La jugadora gijonesa, cabeza de serie número once del torneo, sufre en el primer set, que ganó en el desempate, y se luce en el segundo antes de medirse en segunda ronda contra la ucraniana Sofia Bielinska
M. R.
La asturiana Paola Piñera, jugadora perteneciente al Grupo Covadonga, debutó ayer con buen pie en el torneo junior de Roland Garros al imponerse a la estadounidense Welles Newman en dos sets, 6-7 y 2-6. La deportista gijonesa, que parte con el número 11 en el cuadro femenino de jóvenes valores del torneo parisino, se medirá en segunda ronda con la ucraniana Sofia Bielinska, que, procedente de las clasificatorias, derrotó a la brasileña Eduarda Gomes por un resultado de 6-3 y 7-6 (7-2).
La estadounidense Newman no se lo puso nada fácil a Piñera, especialmente en un primer set tremendamente disputado. Cada jugadora fue ganando su servicio con regularidad hasta que se llegó al tie break, y el juego de desempate fue muy reñido, con puntos ganados al resto por ambas contrincantes y oportunidades desperdiciadas. Finalmente, la gijonesa tuvo el temple necesario para ganar dos puntos consecutivos decisivos, precisamente a saque de su rival. Superado ese escollo, Piñera se hizo con facilidad con el segundo set y consecuentemente con el partido en su estreno en el cuadro junior parisino.
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