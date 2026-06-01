Ricardo Díez, director deportivo del Confía Base Oviedo, tras la salvación: "A los jugadores les pedimos la vida y nos la dieron, fue una implicación increíble"

Las sensaciones se agolpan en el corazón de Ricardo Díez (León, 1988). Asentado en Asturias desde hace casi una década, este ingeniero informático disfruta de su hija recién nacida mientras aporta al crecimiento de su deporte, el balonmano. Todavía está en una nube, saboreando la pasión que se vivió en el polideportivo de Vallobín con la permanencia del Confía Base en Plata (triunfo ante el Granollers B por 30-26 para remontar el 30-29 adverso del partido de ida), pero a la vez ya bullen en su cabeza ideas para seguir progresando.

¿Qué puede más al recordar el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Granollers B, el alivio o la alegría?

Todavía estamos descansando de todo lo que hemos peleado. Han sido dos años en los que hemos trabajado muchísimo por una idea, la de que con gente joven, de Asturias y tres o cuatro fichajes podíamos tener un equipo en la segunda categoría. Ha costado muchísimo, pero podemos estar orgullosos.

La respuesta de la afición ese día fue sensacional, con Vallobín a rebosar.

Estamos haciendo cosas que van mas allá de tener el equipo ahí arriba solamente. Es verdad que yo tenía la obsesión de mantener el equipo, pero incluso la tenía más mas con crear esta masa social. Y no solo ese día: no estando mal las entradas anteriores, los dos últimos meses hemos llenado Vallobín. Es muy bonito, pero un poco menos de sufrimiento tampoco hubiera estado mal.

¿El club está entonces en buen momento?

Desde luego. Muchos no somos profesionales pero dentro del club cada vez somos más. Hay que mejorar la estructura, poner más foco abajo, es verdad. Pero hay gente que había estado enganchada que le gusta el balonmano y vuelve a reengancharse. Todo el mundo quiere colaborar, y eso se forma porque ven al equipo y ven que su amigo está ahí, que su jugador está ahí, que su prima está ahí... Con lo difícil que es en esta sociedad de hoy en día el sentimiento de perteencia, y lo estamos haciendo. Habrá gente que no esté contenta, por supuesto, pero creo que estamos en un buen momento, si.

¿Seguirá Juan Moreno de entrenador tras conseguir el objetivo de la permanencia?

Caco (el presidente) quedó con el entrenador en que era una relación contractual de dos meses, una cosa que querían ambas partes. Es muy temprano y ahora lo estamos valorando todo, y hay que ver qué opina Juan. Es un loco de esto, un apasionado de este deporte, y si lo ves entrenar es todavía más espectacular. Yo ya lo conocía, me entrenó en León cuando yo tenía 18 años, y no baja el pistón, es envidiable para los que nos gusta esto.

¿Y qué se puede esperar de la próxima plantilla?

La línea tiene que ser continuista. De la noche a la mañana no va a aparecer un presupuesto mucho mayor y tampoco nos queremos salir de la línea. Ojalá tengamos un poquitín más de apoyo político y privado para dar un paso más, pero no somos un club de fichar doce tíos. Seguiremos incorporando el talento asturiano que quiera venir y trabajar la base para traer cada vez menos gente de fuera. Pero la Plata es una categoría muy asfixiante y habrá que fichar tres o cuatro cosas para que nos echen una mano.

¿Cómo valora la implicación del grupo?

No tengo palabras, ha sido increíble. Vamos a sitios en los que hay plantillas enteras profesionales y los nuestros trabajan, tienen negocios... algunos acaban de trabajar a las siete y a y cuarto ya están en el pabellón, otros se han levantado a las seis y media de la mañana para ir al gimnasio antes de ir a sus trabajos… a veces me da la impresión de que vamos a la guerra con lanzas. Seguro que ha habido decisiones que no comparten, o algunos que habrán querido jugar más, pero les hemos pedido la vida y nos la han dado. Creo que hemos marcado una línea de trabajo muy duro, hemos trabajando física, psicológica, técnicamente... y puede funcionar.

¿Algo que hubiera hecho de manera diferente?

Quizás no se les puede apretar tanto. Creo que en algunos momentos de la temporada necesitamos darles más espacio, al final lo hemos hecho y ha funcionado bien. Que no nos obsesionamos, que esto sea lo más importante de lo menos importante. Era tal la obsesión de todo el mundo...

¿Qué retos se plantea para la temporada que viene?

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Necesitamos tener una línea más organizada y más estructura en cantera, mejorar a nuestros jugadores. Hemos venido implementando un programa físico y hay que hacer más, el apartado físico es uno de los problemas que tenemos en los jóvenes, no pasan tanto tiempo en la calle. Tenemos que conseguir más entrenadores, que no sean solo jugadores que además entrenan. Tenemos una maquinaria abajo muy grande, entre 350 y 400 jugadores entre chicos, chicas, escuela... es muchísimo. Y hemos de afianzar la masa social, ver qué otros proyectos podemos hacer con ellos. Se respira tan buen ambiente que cuando terminan los partidos de Plata o los de las chicas senior, que han llenado Vallobín cada vez que jugaban, se hace en el bar de abajo un tercer tiempo de niños, padres...