El Sella se destaca con tres capturas más y un total de 18 esta temporada

El Narcea está siendo el río salmonero de Asturias en el que más ejemplares se están echando a tierra. En la jornada de ayer fue el único en el que se consiguieron capturas, en total tres, siendo en total 18 las que van esta temporada. Fueron un salmón, de 3,970 kilos, capturado por la mañana en el coto La Llonga; y otros dos por la tarde, uno de 5,050 kilos, en La Cerezalina, y otro de 4,710 kilos en El Zarro.