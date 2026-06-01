La temporada de balonmano playa se abre en el Arbeyal
N. L.
Gijón
Villa de Gijón (cadete masculino y femenino), Gijón Jovellanos (infantil masculino), Villa de Gijón B (infantil femenino), Dummys (alevín masculino), Ribadesella (alevín femenino) y Deportivo Carbayón (benjamín ganaron la 26ª edición del Open de balonmano playa de La Calzada, que abrió en la playa del Arbeyal la temporada de la modalidad.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
- Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de 'Pueblos ejemplares