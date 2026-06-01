La temporada de balonmano playa se abre en el Arbeyal

Villa de Gijón (cadete masculino y femenino), Gijón Jovellanos (infantil masculino), Villa de Gijón B (infantil femenino), Dummys (alevín masculino), Ribadesella (alevín femenino) y Deportivo Carbayón (benjamín ganaron la 26ª edición del Open de balonmano playa de La Calzada, que abrió en la playa del Arbeyal la temporada de la modalidad.