El triatlón asturiano sube el nivel: el Oviedo femenino y el APTRI masculino ascienden a Segunda División

Dos equipos asturianos de triatlón lograron el ascenso a la segunda categoría en la jornada de liga de clubes celebrada este fin de semana. El Triatlón Oviedo femenino competirá en Segunda División de la Liga Iberdrola, y el APTRI Universidad de Oviedo masculino lo hará en la Liga Suzuki. Ambos equipos lograron el sato de categoría tras quedar segundos en sus respectivas divisiones.