Alberto Plaza y Miguel Llorens, al Europeo de maratón de piragüismo
El equipo de Los Cuervos, con cuatro medallas, segundo por clubes en el Nacional de la modalidad
El cangués Alberto Plaza (Club Piraguas Sirio-La Llongar) y el riosellano Miguel Llorens (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), formando en esta oportunidad equipo combinado, consiguieron clasificarse para el Campeonato de Europa de maratón, que se disputará en Pitesti (Rumanía), al quedar segundos en aguas del río Duero, en Zamora, en el Nacional de la especialidad. A Rumanía acudirá también la gijonesa Miriam Vega, en un K-2 junto a Alba Esteban, del Aranjuez.
Hubo más alegrías para Asturias. Por ejemplo, Los Cuervos KP de Pravia fueron subcampeones por clubes y cosecharon cuatro medallas (un oro y una plata de Curro Fanjul y dos bronces de la pareja Hugo Nonides-Adrián Solís y del veterano David Machado).
Además, Salomé Llorián, del Oviedo Kayak, volvió a proclamarse campeona de España cadete en la distancia de once kilómetros.
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