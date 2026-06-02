Carreño, alegre: "Me faltaba jugar de tú a tú ante los top"

Para Pablo Carreño, el vaso no es que esté medio lleno, es que le falta poco para rebosar. Pese a su eliminación a manos de Rafael Jódar en los octavos de final de Roland Garros, el asturiano se felicita por haber retomado su mejor tenis, que parecía cosa del pasado después de sufrir una grave lesión en el codo que le tuvo fuera de juego casi un año y medio. Los dos primeros sets ante el emergente Jódar, en los que llegó a enlazar nuevo juegos ganados de forma consecutiva, marcan el camino. "Había hecho buenos resultados en los Challengers, pero me costaba un poquito luego en los torneos ATP. Me faltaba jugar de tú a tú ante los jugadores top, y este Roland Garros ha servido para reafirmar la subida de nivel. Estoy muy contento, no solamente por el resultado, sino sobre todo por el nivel. Estoy jugando muy bien, he ganado al doce del mundo (Jiri Lehecka, en primera ronda de París)...", afirma Carreño tras concluir su participación en el torneo francés.

Cronología de la lesión / .

Doblegar ahora mismo a Rafael Jódar, el madrileño de 19 años que ya está en boca de todos, no es cosa fácil, pero el tenista asturiano cree que sus molestias físicas durante el partido lo pusieron más complicado. "Venía con una lesión en el hombro que me hice la semana anterior en Valencia y no tenía claro que pudiera llegar en condiciones a París. Sin embargo, fuimos solventando el asunto más o menos hasta ayer. Cuando me empezó a molestar un poquito bajé la intensidad, y a la que bajas la intensidad Rafa se apodera totalmente del partido, es un grandísimo jugador, muy agresivo y que juega muy adentro de la pista", admite Carreño. Así, la situación cambió de un 4-6 y 4-6 a favor del gijonés en los dos primeros sets a un 6-1, 6-2 y 6-2 en las tres mangas siguientes.

El hombro no preocupa

Sobre la lesión en el hombro, de la que fue tratado durante el choque ante Jódar, Carreño es optimista: "Lo que tuve en Valencia fue un edema muscular y la molestia es en la misma zona, pero no parece tan grave. Allí no podía coger la raqueta porque me pillaba el nervio y aquí no, aunque fue una sobrecarga muy grande. Las condiciones cambiaron totalmente, además. La primera semana en París hizo mucho calor y ayer (por el domingo) ya no hacía calor e incluso hubo un momento en el que se puso a llover. Todo eso hace que la bola sea más pesada, que cueste más moverla, y el hombro sufra un poquito más. No es nada grave, pero obviamente tengo que descansar.

Descansar una semana será el plan de Carreño antes de seguir adelante con una temporada que está ilusionando por momentos. La siguiente cita confirmada ya será en hierba, en Mallorca, donde tomará contacto con la superficie antes de ir a Wimbledon.

La pesadilla del codo parece haber quedado atrás. Y eso que el deportista asturiano tiene muy presente el proceso. Desde que sintió las primeras molestias, en noviembre de 2022 durante la eliminatoria ante Croacia en las Finales de la ATP, hasta que tomó la decisión de operarse, en noviembre de 2023, para volver a ejercitarse en una pista de tenis a finales de febrero de 2024 y reaparecer en los torneos Challenger para ir sumando puntos para el ranking ATP. Ahora mismo, a falta de computar lo obtenido en las pistas de París, es el número 89 del mundo. Carreño llegó a ser el 10 tras alcanzar las semifinales del US Open en 2017.

A sus 34 años, y después de una larga travesía en el desierto, con algunos momentos de desesperación, "estuve prácticamente dos años luchando contra esa lesión, probé de todo y al final me tuve que operar", Carreño reconoce que está en un buen momento físico y anímico: "Ahora mismo me encuentro muy bien, llevo un año y pico sin molestias en la zona y no sé si en algún momento me resentiré, pero de momento las sensaciones son muy buenas".

Físicamente está bien. La ilusión, por las nubes. "Estuve hablando con mi equipo, hicimos un poco de limpia y la verdad es que estoy muy motivado, vuelvo a disfrutar en la pista y eso se nota también en los resultados".

Su verdugo en los octavos de final, Rafa Jódar, se estrena hoy en la pista central de Roland ante Alexander Zverev buscando las semifinales. Pero el domingo el veterano Carreño todavía le dio alguna que otra lección.

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Jornada doblemente victoriosa para Piñera

Pese a la eliminación de Pablo Carreño, Asturias sigue presente en Roland Garros, en el cuadro junior. La gijonesa Paola Piñera, cabeza de serie número 11, ya está en tercera ronda tras vencer a la ucraniana Sofia Bielinska por 6-4, 1-6 y 6-0. La grupista buscará el pase a cuartos ante la serbia Anastasija Cvetkovic, número 6. Piñera, además, ganó su primer partido de dobles, con la brasileña Victoria Luiza Barros, ante las francesas Baranes y Carpentier (6-4 y 6-2).