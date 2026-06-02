Gijón programa un verano deportivo con la guinda de la Oceanman

Balonmano playa, pádel, tenis, pickleball, natación y atletismo son las actividades que conforman el programa "Nos gusta hacer deporte 2026" con el que el Patronato Deportivo Municipal de Gijón abre la temporada estival y que se inicia el 6 y el 7 de junio con el XIII Torneo Mini Triocar de balonmano playa de San Lorenzo y con los torneos municipales de pádel y de tenis, que se prolongarán los dos siguientes fines de semana del mes en el Complejo Deportivo La Calzada.

La explanada del puerto deportivo acogerá el torneo de pickelball, con inscripciones abiertas hasta el 27 de julio y un clinic formativo gratuito el sábado 1 de agosto. Este año, como novedad, habrá una categoría de adulto + niño.

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Parte fundamental del programa son las tres pruebas del Circuito de Travesías a Nado, la de San Pedro, la "Playas de Gijón" y la novedosa Oceanman, que situará en agosto a la ciudad en el mapa internacional de la natación en aguas abiertas. Todo ello sin olvidar la carrera nocturna Playa de San Lorenzo, programada el 10 de agosto.