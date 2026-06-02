Jorge Arias, canterano del Alimerka Oviedo Baloncesto, convocado por la selección española sub-20
El ovetense, que estará en la fase final por el ascenso a la ACB, entrenará a las órdenes de Carles Marco con la vista puesta en hacerse un hueco en la plantilla que disputará el Eurobasket de la categoría
La buena temporada del Alimerka Oviedo Baloncesto está teniendo recompensa a muchos niveles. El último reconocimiento es la convocatoria de Jorge Arias para la selección sub-20 que preparará el Europeo de la categoría, que se celebrará entre el 11 y el 19 de julio en Liubliana, capital de Eslovenia. Arias, canterano del OCB, se ha hecho esta campaña con un hueco en la rotación de Javi Rodríguez en Primera FEB y ahora buscará un hueco en la lista de doce que jugarán el Campeonato de Europa sub-20. El jugador azul ha sido llamado por Carles Marco, ex técnico del OCB, actual entrenador del Leyma Coruña y seleccionador español sub-20. Marco estará en la Final Four de Primera FEB con su equipo, anfitrión en busca de la plaza de ascenso a la ACB que hay en juego.
La lista de 16 convocados por la selección sub-20 se completa con Rafa Rodríguez (CB Canarias), Raúl Villar (universidad de Charlotte), Max Gaspá (Manresa), Miguel Solá (Estudiantes), Bruno Alocén (universidad de Indiana State), Álex Blanco (Valencia Basket), Adrián Torres (Joventut), Ignacio Campoy (universidad ded Drexel), Iker Garmendia (universidad de Elon), Álex Huguet (universidad de Louisiana-Monroe), Gildas Jiménez (CIA Bella Vista), Michael Enabulele (Lliria), Jorge Carto (Valencia Basket) y Andrés Amón (Estudiantes).
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