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Los mejores del Norte, en el Torneo de Balonmano Playa de San Lorenzo

La competición, que cumple 12 años, se celebra en la escalera 15 del arenal gijonés los días 6 y 7 de junio

Un partido de una edición anterior del torneo de balonmano playa de San Lorenzo.

Un partido de una edición anterior del torneo de balonmano playa de San Lorenzo. / Fernando Rodríguez

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N. L.

Gijón

Los mejores equipos de la disciplina de la zona norte de España toman parte en la XIII edición del Torneo de balonmano playa de San Lorenzo que se celebra este fin de semana organizado por la Agrupación Deportiva Gijón Jovellanos. Las doce ediciones celebradas hasta la actualidad lo convierten en un clásico y en cuestión de horas agotó todas las plazas ofertadas en la inscripción.

El torneo mueve a unos 300 participantes entre la categoría femenina y la masculina, más de la mitad de otras comunidades. Los deportistas y sus acompañantes dan el primer toque veraniego a los alrededores de la escalera 15 de la playa de San Lorenzo. En ediciones pasadas se pudo ver a jugadores internacionales, lo que da lustre a una competición que reparte los mismos premios en la categoría masculina y en la femenina.

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El año pasado los campeones fueron el Villa de Gijón masculino y el Dummy´s femenino.

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