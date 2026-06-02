Benjamín Noval liderará a la española júnior de ciclismo en Italia

El seleccionador nacional júnior, Eleuterio Anguita, apuesta por el asturiano Benjamín Noval para el G.P. F.W.R. Baron – Lago Le Bandie – Pieve del Grappa 2026, una prueba que siendo junior de primer año ganó con autoridad la pasada temporada. Este fue el primer triunfo internacional del joven ciclista asturiano en el que era su primer año en la categoría júnior. El GPFWR Baron de Italia es una prestigiosa prueba perteneciente a la Copa de las Naciones júnior, donde se ven las caras los mejores del mundo de la categoría.

Además de Benjamín Noval, también estará el gijonés Diego Rodriguez López que también brilló en la Vuelta a la Montaña Central y se proclamó vencedor este domingo del Gran Premio Ciclista La Calzada. Otro nombre destacable es el del alavés Aitor Michelena, que es junior de primer año y sorprendió a todos al ocupar la segunda posición en la reciente Vuelta a la Montaña Central de Asturias por detrás de Noval. La selección la completarán Rodrigo García, Miguel Ángel Gómez y Alejandro Soto. La prueba contará con tres parciales concentrados en dos días de competición. El sábado 6 de junio se disputará la primera etapa, entre Lago Le Bandie y Spresiano, sobre un recorrido de 135,8 kilómetros que será el más exigente de la carrera y que, con alrededor de 1.900 metros de desnivel positivo, puede provocar una primera selección importante en la clasificación general.

El domingo 7 de junio se celebrarán dos sectores. La jornada comenzará con una contrarreloj individual de 3,8 kilómetros con salida y llegada en Lago Le Bandie, que se disputará con bicicleta convencional y que puede resultar determinante por las diferencias que se puedan establecer en una distancia tan explosiva. Por la tarde, la carrera se cerrará con una etapa en línea de 111,2 kilómetros, también con salida y meta en Lago Le Bandie, de perfil prácticamente llano.

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El ciclista asturiano, Benjamín Noval, volverá a ser una de las grandes referencias de la selección española. En lo que llevamos de temporada de carretera ya ha levantado las manos como vencedor en el Gran Premio El Baruco de Cantabria, en la Clásica de Orduña, una etapa y la general de la Vuelta a los Valles Cántabros y en la Vuelta a la Montaña Central de Asturias, donde ganó tres etapas y la clasificación general final llevándose cuatro clasificaciones más.