El piloto de motos gijonés Alfonso Herrero gana la primera prueba del Nacional EVO 600 cc.
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N. L.
Gijón
El piloto asturiano Alfonso Herrero, bicampeón de España en la categoría EVO 600 cc, ganó el pasado fin de semana en el circuito andaluz de Jerez la primera prueba del campeonato nacional de 2026, que se inició con retraso con respecto a pasadas ediciones y sin conocer con claridad los pilotos participantes. En los entrenamientos cronometrados del sábado, Herrero fue tercero en la general. El domingo, en una disputada carrera a 11 vueltas, el gijonés entró primero en la categoría de 600 cc., a solo 4 décimas del vencedor de 750cc.
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