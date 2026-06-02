El Principado ayudará al Lobas con 100.000 euros: nuevo impulso para cubrir el presupuesto en la Liga Guerreras

El Lobas Global Atac Oviedo refuerza su proyección nacional gracias al apoyo del Principado de Asturias, que aportará 100.000 euros al club mediante un contrato de patrocinio. Este impulso económico permitirá al equipo ovetense cubrir parte del presupuesto necesario (unos 500.000 euros) para poder competir en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino, y contribuir a proyectar la imagen de Asturias en las competiciones nacionales.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, recibió este martes a la dirección del club y destacó el valor de esta colaboración. El respaldo del Principado, subrayó, se enmarca en el compromiso del Gobierno autonómico con los clubes que representan a la comunidad en la élite, con el deporte femenino, la cantera y la igualdad de oportunidades.

El ascenso del primer equipo a la máxima categoría supone un hito para el balonmano femenino asturiano y devuelve a Asturias al primer plano nacional. Además, el filial también ha logrado subir a la División de Honor Plata, lo que consolida un proyecto deportivo construido durante décadas sobre la formación, el trabajo de base y el desarrollo de jugadoras.

El patrocinio se suma a la línea de subvenciones que el club ya recibe como equipo que compite en categorías de alto nivel y llega en un momento clave para la entidad, que trabaja para reunir los apoyos necesarios que permitan materializar en los despachos el ascenso conseguido en la pista.

Distinción en el Auditorio

El buen momento deportivo del Lobas Global Atac Oviedo también ha tenido reconocimiento institucional. La Federación de Balonmano del Principado de Asturias ha concedido a la entidad azul el premio al mejor club de Asturias de la temporada 2025-2026.

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El ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola y la subida del filial a División de Honor Plata han sido determinantes para la concesión de este galardón, que corona un doble éxito histórico coincidiendo con el 40 aniversario del club. Es la séptima vez que el Lobas recibe este premio, lo que lo convierte en la entidad más reconocida del balonmano asturiano. El conjunto ovetense recogerá el galardón el jueves 25 de junio, en la XXXVI Gala del Balonmano Asturiano, que regresa a Oviedo y se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe.