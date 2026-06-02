San Ignacio e Inmaculada, segundo y cuarto en el Nacional infantil de voleibol celebrado en Llanes
N. L.
El equipo del colegio San Ignacio logró la segunda plaza en el Campeonato de España infantil femenino de voleibol que se celebró durante el fin de semana en cuatro sedes del oriente asturiano (Arriondas, Ribadesella, Posada y Llanes). Las ovetenses cayeron en la final contra el Sant Cugat por 1-3 con parciales de 20-25, 28-26, 19-25 y 20-25. Por su parte, las gijonesas del colegio de la Inmaculada fueron cuartas tras perder el partido por la medalla de bronce contra el CV San Roque Canario por idéntico resultado, 3-1, con parciales de 25-16, 25-27, 25-20 y 26-24. La jornada final puso broche a una competición muy lucida y con gran ambiente en la que tomaron parte 32 equipos de toda España, consolidando el Oriente como sede de torneos de relevancia nacional.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Guille Díaz, el corredor fallecido en la "Ruta de la Reconquista": atleta popular, aficionado del Real Oviedo y vecino de La Corredoria
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta