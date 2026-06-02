San Ignacio e Inmaculada, segundo y cuarto en el Nacional infantil de voleibol celebrado en Llanes

El equipo del colegio San Ignacio logró la segunda plaza en el Campeonato de España infantil femenino de voleibol que se celebró durante el fin de semana en cuatro sedes del oriente asturiano (Arriondas, Ribadesella, Posada y Llanes). Las ovetenses cayeron en la final contra el Sant Cugat por 1-3 con parciales de 20-25, 28-26, 19-25 y 20-25. Por su parte, las gijonesas del colegio de la Inmaculada fueron cuartas tras perder el partido por la medalla de bronce contra el CV San Roque Canario por idéntico resultado, 3-1, con parciales de 25-16, 25-27, 25-20 y 26-24. La jornada final puso broche a una competición muy lucida y con gran ambiente en la que tomaron parte 32 equipos de toda España, consolidando el Oriente como sede de torneos de relevancia nacional.