Sergio Carbajales se proclama campeón de Asturias júnior en el XXVII Trofeo Vicente López Carril y Diego Rodríguez gana en casa el XXIII Gran Premio Ciclista La Calzada- Memorial Faustino Antuña

La localidad de Candás acogió el pasado sábado la disputa del XXVII Trofeo Vicente López Carril, prueba organizada por Carreño E.C. que además sirvió como Campeonato de Asturias Júnior de carretera 2026, reuniendo a 86 corredores en una jornada de gran nivel competitivo.

La victoria absoluta fue para Sergio Carbajales Martínez (Equipo Cortizo), que completó el recorrido en un tiempo de 1:40:19, logrando además el título de campeón de Asturias júnior 2026 tras imponerse en una carrera muy exigente y marcada por el alto ritmo desde los primeros kilómetros.

La medalla de plata autonómica fue para Oliver Losas Fernández (MMR Academy), mientras que el bronce recayó en Diego Rodríguez López (Sidra Menéndez-Las Mestas), completando así un podio asturiano de gran nivel.

Clasificación Clasificación del Campeonato de Asturias Júnior –Sergio Carbajales Martínez (Equipo Cortizo) –Oliver Losas Fernández (MMR Academy) –Diego Rodríguez López (Sidra Menéndez-Las Mestas) Clasificación de la Montaña –Diego Rodríguez López (Sidra Menéndez-Las Mestas) Clasificación por Equipos –MMR Academy –Sidra Menéndez-Las Mestas –Bathco Cycling Team

Además, Sergio Carbajales redondeó su actuación al adjudicarse la clasificación de la Montaña, demostrando su fortaleza en los tramos más selectivos del recorrido.

Desde la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias queremos felicitar a todos los corredores participantes, así como agradecer el trabajo de Carreño E.C., jueces, voluntarios, fuerzas de seguridad, patrocinadores y colaboradores, que hicieron posible una nueva edición de una de las pruebas más emblemáticas del calendario júnior asturiano.

El XXVII Trofeo Vicente López Carril volvió a demostrar el excelente momento que atraviesa el ciclismo de formación en Asturias, con una participación numerosa y un gran espectáculo deportivo en las carreteras del concejo de Carreño.

Diego Rodríguez gana en casa el XXIII Gran Premio Ciclista La Calzada- Memorial Faustino Antuña

El ciclista asturiano se hizo con la victoria en la prueba júnior organizada por el Grupo Ciclista Buenavista y disputada sobre un exigente recorrido que reunió a algunas de las mejores promesas del ciclismo del norte de España

El ciclista asturiano Diego Rodríguez (Sidra Menéndez - Las Mestas) se proclamó vencedor este domingo del XXIII Gran Premio Ciclista La Calzada - Memorial Faustino Antuña, prueba júnior organizada por el Grupo Ciclista Buenavista y disputada sobre un exigente recorrido que volvió a reunir a algunas de las mejores promesas del ciclismo del norte de España.

La carrera quedó prácticamente sentenciada desde el primer paso por el Alto del Picu, donde se seleccionó el grupo de favoritos y comenzaron los movimientos decisivos de la jornada. A partir de ese momento, los corredores más fuertes de la prueba marcaron el ritmo de competición y terminaron ocupando las posiciones de honor en la clasificación final.

Por la izquierda, en el podio, Hugo Delmiro, Diego Rodríguez y Sergio Carbajales / Cedida a LNE

Diego Rodríguez logró imponerse con un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 20 segundos, cruzando la línea de meta en solitario y haciendo valer su gran estado de forma ante su público. La segunda posición fue para Hugo Delmiro (MMR Academy), a tan solo siete segundos del vencedor, mientras que Sergio Carbajales (Equipo Cortizo) completó el podio a 21 segundos. El cuarto puesto correspondió a Pelayo Gancedo (MMR Academy) y la quinta plaza fue para Jorge Álvarez (Sidra Menéndez - Las Mestas).

El podio absoluto tuvo un marcado protagonismo asturiano, con Diego Rodríguez, Hugo Delmiro y Sergio Carbajales ocupando las tres primeras posiciones de una carrera que volvió a demostrar el gran nivel del ciclismo de base del Principado.

Además de la victoria en la clasificación general, Diego Rodríguez también se adjudicó la clasificación de la montaña, confirmando su dominio durante toda la jornada. Hugo Delmiro fue segundo en esta clasificación y Sergio Carbajales tercero.

Por equipos, el triunfo correspondió al conjunto Sidra Menéndez - Las Mestas, que completó una actuación sobresaliente para hacerse con la primera posición por delante del MMR Academy y del Bathco Cycling Team.

Con esta victoria, Diego Rodríguez suma un nuevo e importante éxito a su temporada y brinda a su equipo, el Sidra Menéndez - Las Mestas, una jornada perfecta al conquistar tanto la clasificación individual como la clasificación por escuadras en una de las pruebas más tradicionales del calendario júnior asturiano.