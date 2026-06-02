La sierense Lucía González gana la Entre Sierras de grável
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La gijonesa María López, con dos goles de penalti córner, fue una de las grandes protagonistas del triunfo de su equipo, el Club de Campo, en la final de la liga femenina de hockey que le enfrentaba al Atlètic Terrassa. El conjunto madrileño venció por 4-1.
El municipio malagueño de Villanueva del Trabuco fue el escenario de la Entre Sierras Gravel Race, que su carrera femenina dominó Lucía González, corredora de Viella. La sierense marcó grandes diferencias desde el comienzo y le sacó casi cinco minutos en la meta a su compañera Sofía Rodríguez.
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