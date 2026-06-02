Un Telecable heroico cae en Fraga tras adelantarse y resistir hasta la lesión de Marta Piquero (2-1)

Todo se puso en contra de un bravo Telecable, que aguantó en la pista del Fraga lo que le permitieron sus fuerzas y la lesión de Marta Piquero al borde del descanso, que dejó al conjunto gijonés tocado. El equipo fabril marcó pronto, resistió la primera parte con momentos de buen juego y empezó bien la segunda. Pudo incrementar su diferencia en una falta directa fallada por Nuria Almeida, pero su décima la castigó Julieta Fernández con el empate. A menos de cinco minutos para el final, Carla Fontdegloria sentenció al equipo visitante y metió al Fraga en la final de la OK Liga Iberdrola, en la que se medirá al Vila-Sana. Para el Telecable, fin de una temporada en la que se ha mostrado combativo, pero no ha conseguido hacerse con ningún título.

Gol y control

En la primera parte pasaron muchas cosas. Nada más empezar, Adriana Soto tuvo la primera ocasión para el Fraga, pero el Telecable acertó nada más cruzar el centro del campo. De Nuria fue la jugada y el rechace cayó en el stick de Mariona, que no perdonó el cero a uno. Sin embargo, el no sirvió para tranquilizar a las filas visitantes, con excesivas pérdidas de bola que daban muchas opciones al conjunto aragonés. Pocos minutos transcurrieron entre el tanto y el tiempo muerto de Natasha Lee, que tuvo efecto: el Telecable empezó a presionar más y a mantener más la bola en su poder. Fruto de ello fue que las pérdidas empezaron a ser del Fraga. También que las aproximaciones de las gijonesas se incrementaron. Clarísima fue una doble oportunidad que malgastaron primero Ana Catarina y después Marta Piquero, cuando restaban menos de catorce minutos para el descanso. Anna Ferrer se hizo inmensa bajo los palos del Fraga.

Muchas faltas y lesión de Marta

Mal lo vio Jordi Capdevila, técnico local, que solicitó tiempo muerto. El Telecable se defendía con mucho más tino que en el inicio, y aún pudo marcar por medio de Candela Gallo y de Nuria, en una acción atropellada que encima terminó en falta en ataque. Los últimos minutos de la primera parte trajeron malas noticias para el Telecable, por la acumulación de faltas (hasta nueve cometió antes de retirarse a los vestuarios, al borde de la falta directa) y, sobre todo, por la lesión de Marta Piquero, que se retiró a la banda quejándose de la rodilla. La lenense, capitana y alma del equipo, ya estuvo varias semanas de baja durante la temporada por un problema en la misma articulación.

Ocasión perdida y remontada

Se esperaba un comienzo fuerte del Fraga en la segunda parte, pero el Telecable empezó bien, haciéndose con mucha bola y realizando algún acercamiento peligroso. Un gran pase en profundidad de Mariona Colomer para Candela Gallo ofreció una ocasión magnífica, desbaratada por Anna Ferrer. Pero la gran ocasión del equipo asturiano para abrir brecha fue con la décima falta señalada a las locales. Ante la ausencia de Piquero fue Nuria Almeida la que intentó convertir, pero Ferrer le detuvo el lanzamiento por dos veces y a la tercera remató fuera. Una oportunidad que no desperdició el Fraga: Julieta Fernández, a la segunda, batió a Viki Caretta en la falta directa y dio paso a un nuevo partido. Un nuevo choque en el que al Telecable le faltaron fuerzas y luces, mientras que el Fraga fue dejando madurar la situación para sentenciar. Lo hizo a falta de cinco minutos y medio, tras varias pérdidas consecutivas de las jugadoras de Tasha Lee. En una de ellas, Fontdegloria se acercó a Caretta y la fusiló para el 2-1. El partido ya no dio más de sí, con el Telecable luchando en vano contra su destino y el Fraga viéndose en al final liguera.