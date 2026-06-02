El Trofeo Santa Catalina, consolidado en el calendario de vela ligera

Una treintena de embarcaciones participaron en el XXI Trofeo Santa Catalina de vela ligera, organizado por el Real Club Astur de Regatas en la bahía de San Lorenzo y en el que tomaron parte tripulaciones de las clases Snipe, RS Feva, ILCA 4.7, ILCA 6 y Optimist.

La jornada inaugural, el sábado, estuvo marcada por un viento del norte-noroeste de entre 6 y 9 nudos. El segundo día, domingo, las condiciones fueron más exigentes y el viento, con intensidad mínima para dar salida a la primera prueba, fue aumentando hasta los 9 nudos de la segunda manga.

Las victorias por clases fueron: en Snipe, para la tripulación formada por Carlos Ordóñez y Leticia Pelayo; en Optimist, para Miguel Junquera; en ILCA 6, para Julio Riba; en ILCA 4.7, para Martín Rodríguez; y en RS Feva para Alma Pérez y Nahia Ibáñez.

Noticias relacionadas

Finalmente se pudo completar el programa deportivo y el Trofeo Santa Catalina mostró su consolidación como una de las citas destacadas del calendario de vela ligera.