La última bala del Telecable: tiene que volver a ganar en Fraga para jugar la final de la OK Liga

El Telecable disputa esta noche en Fraga el tercer partido de la semifinal de la OK Liga con la necesidad de recuperarse del varapalo de la derrota del sábado en Mata Jove porque, como explica la entrenadora gijonesa, Natasha Lee, "es la última bala para plantarnos en la final". Tras vencer en el estreno de la eliminatoria en la pista oscense (0-1), el conjunto fabril tuvo la oportunidad de sumar el segundo en casa, pero fue noqueado por el Fraga en una segunda parte de acierto demoledor (1-4). La serie está empatada a un triunfo y todo queda pendiente de lo que ocurra en el tercer choque, programado para las 20.30 horas de hoy en el pabellón del Sotet.

El marcador del sábado en Mata Jove, demasiado abultado, no reflejó la igualdad existente. En la primera parte, de hecho, el equipo local fue mejor, mandó en el juego y disfrutó de las mejores oportunidades, pero no acertó. En la segunda mitad el equipo visitante dio un paso adelante y mostró una eficacia enorme. Por eso, buena parte del trabajo que ha tenido estos días el cuerpo técnico del Telecable fue psicológico.

"Nos castigaron mucho, fueron goles que llegaron muy seguidos, un auténtico jarro de agua fría porque hicimos una primera parte magnífica. Seguimos sin creernos lo que pasó el sábado", reconoce Natasha Lee. Pero ya es pasado. "Solo nos queda viajar a Fraga, sabemos que es una pista súper complicada, pero tenemos nuestra última bala", remata la preparadora gijonesa.