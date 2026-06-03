Alberto Gaitero, maestro en El Cristo del equipo de veteranos

Las instalaciones deportivas de El Cristo, en Oviedo, acogieron el tercer entrenamiento de este año del equipo de veteranos de la FAJYDA con la vista puesta en las próximas competiciones de la categoría. En esta ocasión, los judokas asturianos contaron con una presencia de lujo, la de Alberto Gaitero, deportista olímpico y componente del equipo nacional absoluto. Bajo su dirección llevaron a cabo trabajo técnico y combate de Ne Waza y Tachi Waza, transmitiendo una pequeña pero intensa docencia de lo mucho que sabe de nuestro deporte. En esta ocasión, los participantes en el entrenamiento fueron de los clubes: Asalia-Beya de Gijón; Oviedo Sport, Palacio de los Deportes y Takeda de Oviedo, y Judo Aviles.