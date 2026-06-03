David Villa sobre Messi: "En el Barça marqué 49 goles y casi todos salieron de sus botas"

Leo Messi ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un galardón que ha generado una amplia reacción entre deportistas, excompañeros, rivales y figuras vinculadas al deporte asturiano. Su trayectoria, su impacto mundial y la huella que dejó durante su etapa en el fútbol español centran buena parte de las valoraciones.

David Villa, que compartió vestuario con Messi en el Barcelona y también lo tuvo como rival en equipos como el Valencia o el Atlético de Madrid, destacó que "su impacto en el fútbol y en el deporte es indiscutible". El asturiano recordó además que en el Barça marcó 49 goles y "casi todos salieron de sus botas". "Nunca he visto nada comparado a Leo. Es el mejor jugador del mundo", afirma.

Abelardo Fernández considera "totalmente merecido" el reconocimiento por la trayectoria deportiva del argentino. El exjugador y entrenador subrayó "los valores que transmitió durante tantos años al máximo nivel" y recalca que Messi mantuvo "siempre una actitud ejemplar como deportista", sin "un mal gesto".

Rober Canella, exjugador del Sporting, también celebró la elección. "Es el mejor futbolista de todos los tiempos", asegura. Recordó que jugar contra Messi y contra el Barcelona fue "brutal" y una "gran motivación". "Estar en el campo y tener que cubrir a Messi era increíble", añade.

Javi Fuego, exjugador del Sporting, Valencia y Villarreal, defendió que Messi está "a la altura" de un premio "súper prestigioso". El asturiano, que se enfrentó a él en varias ocasiones, reconoció que lo "sufrió y disfrutó a la vez" y celebró poder verlo en Asturias. "Seguro que, para él, aunque tenga muchos reconocimientos, este seguro que le presta también", apunta.

Esteban Suárez, exportero del Oviedo, apunta que "al final ensalza al deporte y premia toda una trayectoria". Además, recordó que en España se tuvo "la suerte de disfrutarlo" y destacó que su comportamiento "dignificó mucho la figura del futbolista".

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Desde otras disciplinas, Raúl Entrerríos valoró su impacto mundial, su humildad y su compromiso, mientras María ‘Cheza’ admitió que hay otros deportistas merecedores, aunque celebró la expectación de verlo "bebiendo sidra" en Asturias.