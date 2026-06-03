Jorge Arias, el triunfo paciente del canterano del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Es superconcienzudo, disciplinado y hasta cabezón"

La temporada va a toda velocidad para el exterior Jorge Arias, el canterano del Alimerka Oviedo Baloncesto que en pocos meses se ha hecho un hueco en la plantilla de Primera FEB, ha firmado su primer contrato profesional y acaba de ser llamado por Carles Marco a la concentración de la selección española sub-20 que preparará el Eurobasket de su categoría. El proceso se ha acelerado, pero no es más que la recogida de los frutos de un trabajo paciente, según sus formadores en el club ovetense. "Es un crío que fue líder del equipo siempre, ejemplar, trabajador... tiene la recompensa que todos creemos que se merece", apunta Paula Bergel, coordinadora de cantera del OCB y firme defensora de Jorge Arias.

Los convocados

A las órdenes de Marco, y junto a Jorge Arias, iniciarán los entrenamientos de la sub-20 Rafa Rodríguez (CB Canarias), Raúl Villar (universidad de Charlotte), Max Gaspà (Manresa), Miguel Solá (Estudiantes), Bruno Alocén (la temporada pasada en la universidad de Indiana State, aunque ha pedido el transfer), Álex Blanco (Valencia Basket), Adrián Torres (Joventut), Ignacio Campoy (universidad de Drexel), Iker Garmendia (universidad de Elon), Álex Huguet (universidad de Louisiana-Monroe), Gildas Jiménez (CIA Bella Vista), Michael Enabulele (Lliria), Jorge Carot (Valencia Basket) y Andrés Amón (exEstudiantes, continuará su carrera en la universidad de Siena).

Bergel conoció a Arias cuando el chico entró en el club, en categoría infantil. "Ya se le veían unas condiciones físicas como en pocos niños en Asturias de aquella", admite la coordinadora de cantera del club ovetense, que se refiere a Jorge Arias como "muy cabezón, superconcienzudo y superdisciplinado. Va donde se le dice. Supo ser paciente para saber que esta era su sitio y que iba a tener su oportunidad. Para el OCB es el ejemplo perfecto de cantera porque sintió el club como su casa desde el principio". Bergel admite que cada vez que Javi le (Rodríguez) llama para entrar en un partido en el Palacio de los Deportes "se me ponen los pelos de punta" y se resiste a marcar un techo al canterano: "es muy pequeño, senior de segundo año, y tiene mucho recorrido todavía".

El estatus que está alcanzando Jorge Arias también es motivo de orgullo para el director deportivo del Alimerka Oviedo, Pablo Rodríguez, que conoció la noticia de la convocatoria para la selección sub-20 en el Campeonato de España infantil que se celebra en Andalucía.

Mejora cada año

"Cada año se mejoraba a sí mismo por su ética de trabajo. Salvando las distancias, me recordaba a Rafa Nadal por su afán de mejora, su competitividad... Además, la clave es la madurez mental. Es un adulto con las ideas claras, no descansa ni un día para mejorar. Recoge ahora los frutos de todo lo que estuvo trabajando, siempre consigue lo que se propone. Es cierto que desde club ha estado siempre acompañado y se respetaron sus tiempos", señala Rodríguez, que tenía claro que al final iba a tener hueco en el primer equipo: "Javi (Rodríguez) necesita gente que se implique, que le dé cosas, y Jorge lo entendió perfectamente".

Tan cantera del OCB es Jorge Arias que entrena a uno de los equipos infantiles. "No solo le gusta mucho, además lo hace muy bien", remacha Pablo Rodríguez.