Judo Gandoy, protagonista del campeonato de Asturias

El campeonato de Asturias de kata en las categorías alevín, infantil y cadete disputado en el polideportivo de El Entrego contó con protagonismo del Judo Gandoy, logrando el triunfo en tres de las cuatro katas en competición. En categoría alevín del nage no kata consiguieron todas las medallas en juego y se alzaron con el oro Valentina Ríos y Samantha Asprilia del Gandoy. La plata para Paula Bóveda y Celia Bandera, del Gandoy. El bronce fue de Julia Muñiz y Clara Rodriguez, del Gandoy, siendo la cuarta posición para Fabián Rodriguez y Lucas Rodriguez, del Judo Lena. En nage no kata infantil fueron campeonas revalidando el título Marina Canteli y Clara Bandera, del Gandoy. Consiguieron la plata Pelayo Lobeto e Izán Lavín, del Corujo. Bronce para Sara Mantilla y Raúl Iglesias, del Hanami y cuarto puesto para Clara Bandera y Guadalupe Escobar, del Gandoy. En el katame no kata cadete fueron campeones Jorge Diaz y Nadaya Escanciano, del Gandoy. Medalla de plata para Alba González y Vera Martinez del Corujo. Bronce para Sara Monjardin y Adriana García del Hanami con sus compañeras Aroa Vieites y Ana Suárez. En el ju no kata de categoría cadete las campeonas fueron Malena Fanjul y Sirin Abbasi, del Hanami. Los seleccionadores autonómicos completarán el ciclo de entrenamientos federativos para enviar la lista de convocados al campeonato de España que se celebra en Madrid el próximo día 14.