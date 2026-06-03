Sotres, preparado para la XIII edición de la Traveserina

La XIII Traveserina Picos de Europa abrirá este sábado la semana grande de las carreras por montaña en Asturias, una cita que tendrá su punto culminante el sábado 13 con la disputa de la XXI Travesera Integral Picos de Europa. La Traveserina volverá a tomar la salida en Sotres, en el concejo de Cabrales. Los participantes afrontarán un exigente recorrido de 46 kilómetros técnicos y más de 7.000 metros de desnivel acumulado, con 3.160 metros positivos y 4.050 negativos, unas cifras que convierten a la prueba en una de las más duras y espectaculares de su distancia. El trazado mantendrá su recorrido tradicional, con inicio en Sotres y ascenso al Collado Pandébano, antes de iniciar un primer descenso técnico hasta Bulnes, donde estará situado el primer avituallamiento.

A partir de ahí llegará uno de los tramos más emblemáticos de la carrera: la subida hacia los pies del Picu Urriellu, a través de las canales de Balcosín y Camburero, salvando más de 1.400 metros de desnivel positivo continuo sobre terreno calizo.

Tras recuperar fuerzas en el refugio, los corredores afrontarán una rápida y exigente bajada de 10 kilómetros, con más de 1.200 metros de desnivel negativo, para regresar a Sotres. Desde allí comenzará la segunda parte de la prueba, con el ascenso al Collado de Fuentesoles, el paso por la pista de Ándara y el avituallamiento del Jitu Escarandi. El tramo final llegará con la temida sierra de Portudera y la calzada romana de Cauru, antes de alcanzar la meta en Arenas de Cabrales y poder gritar el ya tradicional ‘Ta Acabada’.

En esta edición tomarán la salida 450 corredores, seleccionados por sorteo entre más de 3.500 solicitudes. La prueba cuenta con marcas de referencia de gran nivel: las 5 horas y 39 minutos logradas por Oihana Kortazar en 2024 en categoría femenina y las 4 horas y 26 minutos firmadas por el cabraliego Juanjo Somohano en 2019 en categoría masculina.

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La jornada se completará con la III Traveseruca, organizada en colaboración con el Club Oriente Atletismo, dirigida a niños y niñas de categorías sub-8 a sub-16.