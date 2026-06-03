Toni Ten, técnico del Estudiantes, alerta de un OCB "en su mejor momento histórico"

El Estudiantes, rival del Alimerka Oviedo en las semifinales de la final a cuatro por el ascenso a la Liga ACB, quiere que este sea su año. Tras conquistar la Copa España, lo que le otorgó el cartel de cabeza de serie número uno en los play-offs, el conjunto madrileño sumó una eliminatoria impecable (3-0 ante el HLA Alicante) y se presenta en La Coruña después de tres semanas de entrenamientos con toda la plantilla al completo, una circunstancia nada habitual en la campaña del Estu. "Llegamos en nuestro mejor momento de la temporada sin duda", asegura Toni Ten, el técnico del Estudiantes. El principal mensaje del entrenador jefe del equipo colegial, que ayer compareció ante los medios antes de la fase final, fue dirigido a sus propias huestes: "Llegamos convencidos de que este es nuestro momento, de que tenemos una gran oportunidad, y llegamos sanos, cosa que no era demasiado normal". Pero también apuntó a los peligros que presenta el Alimerka Oviedo Baloncesto, al que tiene bien estudiado: "Juega muy bien al baloncesto, está muy bien entrado por Javi. Viene en su mejor momento histórico, con muchos jugadores haciendo la mejor temporada de su vida, es un equipo muy competitivo y con una identidad propia que es capaz de presentar en todos los partidos. Cuenta con una buena defensa, un buen rebote defensivo y con mucha creación en sus manejadores en los primeros segundos".